Proces w sprawie śmierci Tylman. Rodzina ma zastrzeżenia

W środę przed sądem w Poznaniu odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie śmierci 26-letniej Ewy Tylman. Przesłuchane zostaną koleżanki kobiety, z którymi bawiła się na imprezie oraz kierownik ochrony w areszcie, gdzie przebywał oskarżony. Rodzina Tylman nie jest zadowolona z działań sądu i śledczych.

Proces w sprawie śmierci Ewy Tylman rozpoczął się w styczniu. Od tego czasu odbyło się siedem rozpraw.

Brat i ojciec Tylman są zdania, że przesłuchiwanie tych osób nic nie wniesie do sprawy. - Nie przesłuchuje się świadków, którzy powinni mieć coś do powiedzenia. Nie jestem sądem, ale nie podoba mi się to - mówi ojciec 26-latki w rozmowie z TVN24.



Brat Tylman ma zastrzeżenia do pracy śledczych. Domaga się, by sąd przesłuchał biegłych, którzy przygotowali ekspertyzy oraz chce ujawnienia kolejnych nagrać z monitoringu.





Proces Adama Z.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu trwa proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Tylman. Według prokuratury, 23 listopada 2015 r. Adam Z., przewidując możliwość pozbawienia życia koleżanki, zepchnął ją ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody.



Za zabójstwo z zamiarem ewentualnym mężczyźnie grozi kara do 25 lat więzienia lub dożywocie. W lutym sąd uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy - za ten czyn grozi kara do 3 lat więzienia.



Od tego czasu Adam Z. pozostaje na wolności.