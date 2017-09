Prof. Królikowski: Nie piszę prezydenckich ustaw

- Prezydent zwrócił się do mnie w sprawie ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym jako do eksperta. Moja rola polega na tym, żeby przedstawić pomysł i argumentację - mówi w wywiadzie z reporterem RMF FM profesor Michał Królikowski. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL w rozmowie z Patrykiem Michalskim przyznaje, że dwa miesiące na napisanie dwóch ustaw to termin krótki i dyscyplinujący, ale pozwalający na stworzenie konstytucyjnych ustaw.

Zdjęcie Prof. Michał Królikowski /STANISLAW KOWALCZUK /East News

- Zwrócił się do mnie prezydent mojej ojczyzny, więc nie ma jakichkolwiek powodów, żebym się krygował z podzieleniem się swoim stanowiskiem. Ale też zwrócił się do mnie Andrzej Duda, któremu osobiście jestem bardzo oddany - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM prof. Michał Królikowski.

Jak podkreśla, o ostatecznym kształcie ustawy zadecyduje kancelaria prezydenta, a on cieszy się z roli doradcy, bo dzięki temu ma pełną wolność. - Teza o tym, że ustawy, które przedstawi pan prezydent, będą takie jak je napisałem, jest tezą mylną. Te ustawy pisze pan prezydent ze swoim zapleczem. Fajnie i bardzo dziękuję za to panu prezydentowi, że zechciał się zwrócić do mnie z pytaniem, jak szukać rozwiązania merytorycznego. Natomiast ja zachowuję sobie prawo do tego, żeby projekty, które pan prezydent przedstawi, objąć oglądem krytycznym - tłumaczy prof. Królikowski. Zaznacza, że jego współpraca jako eksperta z kancelarią prezydenta trwa, ale ma różne etapy intensywności - w zależności od tego, jaka jest potrzeba.

Wideo Pierwsza prezes SN: To będzie ważna jesień dla sądów

Prawnik zaznacza, że jego zdaniem w kancelarii prezydenta formalnie nie powstały zespoły ekspertów pracujących nad ustawami. Dlatego zaprzeczył doniesieniom, że ma kierować jednym z trzech zespołów. Jak mówi, nie wie, czy prezydent zwrócił się do kogoś jeszcze z podobną propozycją współpracy w roli eksperta.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, co najmniej dwa niezależne ośrodki pracują nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Z informacji, które przedostały się do mediów, w propozycjach, które prezydent ma zaprezentować w połowie września, ma być wzmocnienie pozycji głowy państwa i przejęcie przez prezydenta części kompetencji, które w zawetowanych projektach Prawa i Sprawiedliwości były przypisane ministrowi sprawiedliwości.