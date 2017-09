Prof. Zybertowicz: Nie będzie posiedzenia RBN ws. Macierewicza

"Oczywiście, że nie będzie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie szefa MON Antoniego Macierewicza" - powiedział w piątek prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz.

Zdjęcie Andrzej Duda i Antoni Macierewicz /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Lider PO Grzegorz Schetyna zwrócił się, podczas środowego spotkania, z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy, by zwołał posiedzenie RBN ws. działalności i powiązań szefa MON Antoniego Macierewicza. Wątpliwości Platformy co do działalności ministra obrony narodowej mają związek m.in. z książką Tomasza Piątka pt. "Macierewicz i jego tajemnice".

Prof. Zybertowicz pytany w TOK FM, czy odbędzie się posiedzenie RBN ws. Macierewicza, odparł: "Oczywiście, że nie będzie, bo obecna władza nie jest tak populistyczna jak Platforma Obywatelska".

Dopytywany, dlaczego nie zwołać Rady, żeby wyjaśnić tę sprawę zaniepokojonej opozycji, stwierdził że RBN "nie jest od tego, żeby komunikować światu zewnętrznemu, tylko żeby wewnętrzne analizy - które spełniają kryteria tajności - prowadzić". Poddał też w wątpliwość "przemówienie dzisiejszej opozycji do rozsądku".

Zaznaczył, że obecne władze Polski wiedzą, "jaka jest wartość tej książki", którą ocenił jako "bardzo niską". Jak stwierdził zarzuty, które pojawiają się w książce Piątka, są "nieproporcjonalnie rozdęte, przypadkowe".

Prośba Schetyny o zwołanie posiedzenia RBN to niejedyna inicjatywa Platformy dotycząca Antoniego Macierewicza. Wcześniej posłowie tego ugrupowania zaapelowali do premier Szydło, by zawiesiła szefa MON oraz wyjaśniła jego powiązania z osobami, które "mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa". Platforma złożyła też projekt dezyderatu do sejmowej komisji obrony narodowej w sprawie kontaktów ministra; chodzi m.in. o kontakty Macierewicza z osobami, o których pisze w swej książce Piątek.

Jak wynika z informacji podawanych przez wydawcę - opisuje on i dokumentuje m.in. "powiązania ministra z wybitnym gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem", który - jak podano - "współpracuje z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, jak również z samym Władimirem Putinem".

W lipcowym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Piątek mówił też o znajomości szefa MON z Robertem Luśnią, b. współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL. W zeszłym roku "Gazeta Wyborcza" donosiła z kolei o kontaktach Macierewicza z Alfonse D'Amato, b. republikańskim senatorem i lobbystą amerykańskich koncernów zbrojeniowych.

Pod koniec czerwca szef MON złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dziennikarza, w związku z treścią jego książki. Sprawę bada warszawska prokuratura okręgowa.