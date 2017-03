Program "Rodzina 500+". Dobry czy zły?

Rok temu - 1 kwietnia - wystartował program "Rodzina 500+". Dodatkowe świadczenie na dzieci przyznano ponad 2,5 milionom rodzin. Przez rok program zdążył znaleźć gorących zwolenników, ale także przeciwników. A ty do której grupy należysz? Zapraszamy do zagłosowania w naszej ankiecie.

Program "Rodzina 500 plus" to wypłacane z budżetu państwa świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Według danych na koniec lutego 2017 r. wsparciem z programu objęto ponad 3,82 mln dzieci do lat 18; do ponad 2,57 mln rodzin trafiło 21 mld zł.

W pierwszym roku obowiązywania programu przeznaczono na niego ponad 17 mld zł, a w tym roku - ponad 23 mld zł.



Dokument podsumowujący program 500 Plus w najbliższych dniach trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie do rządu i Sejmu; w połowie kwietnia powinien być przedmiotem debaty parlamentarzystów.