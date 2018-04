Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej na stronach RCL

Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zrównujący jej wysokość do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy został zamieszczony w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z nim świadczenie wzrośnie do kwoty 1029,80 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r.

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Został on skierowany do konsultacji publicznych. W piśmie do partnerów społecznych resort prosi o zgłoszenie ewentualnych uwag, również drogą elektroniczną, do 26 kwietnia do godz. 12.00.

Jak zaznaczono na stronie RCL projekt został zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej, przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Taka renta wynosi obecnie 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest podwyższana wraz z waloryzacją tej renty. Od 1 marca 2018 r. renta socjalna wynosi 865,03 zł.

Podniesienia od czerwca br. renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, czyli do 1029,80 zł - jest jednym z zapisów Porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego we wtorek przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych.

Zrównania renty socjalnej z minimalną rentą ZUS-owską domagają się protestujący od 18 kwietnia w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz ich podopiecznymi. Oprócz tego chcą m.in. wprowadzenia 500-złotowego comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego - bez kryterium dochodowego - dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia.