Projektom o KRS i SN nadano numery druków sejmowych

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu mają rozpocząć się pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o KRS i SN. Dokumentom nadano już numery druków sejmowych, co zapowiedział wczoraj prezes PiS.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda 25 września, po wcześniejszym zawetowaniu projektów ustaw o SN i KRS, zaprezentował swoje własne projekty /Jacek Dominski/REPORTER /East News

Nadanie "niedługo" numerów prezydenckim projektom ws. zmian w sądownictwie, zapowiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla TVP prezes PiS Jarosław Kaczyński. Powiedział też, że jest "prawie pewien", że będą one procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

W piątek doszło do trzeciego spotkania wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy i szefa komisji sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza (PiS), po którym poinformowali, że udało się wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie. Obaj także zapowiedzieli, że prace nad projektami rozpoczną się na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Uzgodnione zostało rozwiązanie dotyczące wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński w poniedziałek w TVN mówił, że zgodnie z uzgodnionym rozwiązaniem, jeżeli Sejmowi nie uda się wyłonić członków KRS większością 3/5, to kluby opozycyjne będą miały zagwarantowane co najmniej sześć osób, które mogą wskazać do KRS.

Prezydent Andrzej Duda 25 września, po wcześniejszym zawetowaniu projektów ustaw o SN i KRS, zaprezentował swoje własne projekty. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji. PiS przekazało prezydentowi swoje poprawki do ustaw dotyczące SN i KRS. Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości spotykali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda. Ostatnia rozmowa, do której doszło 20 października, dotyczyła poprawek zaproponowanych przez PiS. Prezydent, przekazał wówczas liderowi PiS na piśmie swoje uwagi. Następnie ws. projektów spotykali się Mucha i Piotrowicz.



Co zakłada projekt prezydenta?

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - przyp.red.). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.