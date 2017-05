Prokurator generalny Egiptu objął nadzorem sprawę śmierci Magdaleny Ż.

Na prośbę Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Prokurator Generalny Egiptu Nabil Ahmed Sadek objął osobistym nadzorem prowadzone przez egipskich śledczych postępowanie w sprawie śmierci Magdaleny Ż. To efekt prawie 40-minutowej telefonicznej rozmowy obu prokuratorów, która odbyła się dziś po południu - informuje prokuratura.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro /Paweł Supernak /PAP

Prokurator Generalny Egiptu zadeklarował gotowość do pełnej współpracy z polską prokuraturą, w tym także w kwestii przesłuchania w Egipcie świadków. Zapewnił również, że strona polska będzie na bieżąco informowana o przebiegu śledztwa prowadzonego przez egipskich prokuratorów.Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie dotyczące śmierci Magdaleny Ż.



W Polsce sprawę wyjaśnia specjalny zespół śledczy powołany przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.

"W tej sprawie prokuratura rozpoczęła, zaraz po uzyskaniu informacji o tej tragicznej śmierci, intensywne czynności. Do Egiptu w dniu wczorajszym pojechał prokurator prowadzący śledztwo i biegły z zakresu medycyny sądowej; brali udział w sekcji zwłok i mamy informację, że została ona zakończona. Zostaliśmy poinformowani o wstępnych ustaleniach. Nie jest naszym zadaniem jednak, by na tym etapie przekazywać ustalenia, które będą przedmiotem dalszych weryfikacji" - mówił w środę Ziobro na konferencji prasowej.

Według wstępnych ustaleń, 27-letnia Magdalena Ż. 25 kwietnia poleciała do kurortu Marsa-Alam w ramach wycieczki. Po dwóch dniach partnera kobiety, który miał z nią kontakt telefoniczny, zaniepokoiło jej zachowanie; zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobieta trafiła do szpitala.

W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu w niedzielę dowiedział się, że kobieta nie żyje; zmarła w wyniku obrażeń wskutek upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala, w którym przebywała uprzednio w Marsa-Alam. Rodzina Polki złożyła do Prokuratury Krajowej wniosek z prośbą o objęcie nadzorem śledztwa w tej sprawie.