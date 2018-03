Prokurator krajowy: Postawienie zarzutów Jackowi K. zasadne

Biorąc pod uwagę ustalenia śledztwa i wiedzę, którą przekazał nam prokurator z Białegostoku mogę powiedzieć, iż za zasadne należy uznać przedstawienie zarzutów Jackowi K. za niedopełnienie obowiązków - powiedział prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

CBA zatrzymało w czwartek rano - na polecenie prokuratury w Białymstoku - b. wiceministra finansów w latach 2008-15 i b. szefa służby celnej Jacka K.



Święczkowski poinformował w czwartek na konferencji prasowej, że "zaniechania podejmowane przez Jacka K., które w zarzucie zostały szczegółowo opisane" doprowadziły do tego, że automaty do gier o dużych wygranych, były lokowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych.



"Z tego, co dzisiaj wiemy, z ustaleń śledztwa, wynika iż wiceminister finansów posiadał szeroką wiedzę na temat tego, że taki proceder ma miejsce, nie podejmował właściwych działań" - podkreślił prokurator krajowy.



"Kiedy na skutek działań, podlegającej mu służby celnej, zdecydował się przeprowadzić badania wybranych automatów pod koniec 2008 r., nagle w lutym 2009 r. wycofał się z tego badania, które mogłoby przynieść efekt pokazujący, iż to są automaty do wysokich wygranych" - dodał.



Święczkowski zaznaczył, że "biorąc pod uwagę ustalenia śledztwa" oraz wiedzę, która przekazał prokurator z Białegostoku, może powiedzieć, iż "za zasadne należy uznać przedstawienie zarzutów" Jackowi K. "Zarzutów z art. 231 par. 2 kodeksu karnego., a zatem niedopełnienia obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez tych wielkich przedsiębiorców na rynku hazardowym, którzy te automaty umieszczali i czerpali z nich zyski" - powiedział prokurator krajowy.





Ziobro: Nie wykluczamy nacisków

"Prokuratura zebrała materiał dowodowy, który w wysokim stopniu uprawdopodobnia, że w tej sprawie mogło dojść do popełnienia przestępstwa; nie mogę wykluczyć, że Jacek K. był przedmiotem jakichś nacisków" - powiedział z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



"Nie wykluczamy, że na Jacka K. były wywierane naciski, by wycofywał się z pewnych racjonalnych decyzji, wskazujących na to, że chciał właściwe zareagować na patologię wyprowadzania pieniędzy" - dodał.