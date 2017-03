Prokuratura chce uchylenia immunitetu b. prezesa SA w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej b. prezesa SA w Krakowie skierowano w piątek do Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów.

- Wniosek prokuratury ma związek z prowadzonym śledztwem dotyczącym przywłaszczenia co najmniej 17 mln zł na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W toku postępowania prokuratura zebrała niezbite dowody świadczące o tym, że ówczesny prezes tego sądu brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjął korzyść majątkową o wartości co najmniej 376 tys. 300 złotych, uczestniczył w tzw. praniu brudnych pieniędzy oraz przekroczył uprawnienia związane z pełnioną przez siebie funkcją - poinformowano.

Ustalenia śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury wskazują, że w ostatnich kilku latach wokół sądu stworzono sieć wielu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie z dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz dyrektorem Centrum Zakupów dla Sądownictwa, realizujących głównie fikcyjne zamówienia na świadczenie usług, analizy i opracowania. 16 grudnia 2016 roku prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odsunął w związku z tą sprawą od czynności służbowych prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Poinformowano wówczas, że z ustaleń śledczych wynika, iż były prezes "mógł dokonać czynów przestępczych, godzących w powagę sądu i istotne interesy służby oraz podważających społeczne zaufanie do całego wymiaru sprawiedliwości".

Kilka dni później prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie podał się do dymisji oświadczając równocześnie, że informacje o tym, iż mógł wiedzieć lub mieć związek z procederem, są nieprawdziwe.

W czwartek Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, który został wyznaczony przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania tej sprawy, po zapoznaniu się z materiałami postępowania przygotowawczego nadesłanymi przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, podjął decyzję o dalszym zawieszeniu sędziego w wykonywaniu obowiązków sędziowskich do 12 kwietnia. W tej sprawie zarzuty usłyszało siedem osób: dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej P., dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa Marcin B. dwie osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, które miały wykonywać fikcyjne usługi na rzecz sądu - Katarzyna N. i Jarosław T., dwóch biznesmenów z branży informatycznej oraz główna księgowa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Marta K. Wszystkie zostały aresztowane. Z szacunków śledczych wynika, że w rachubę wchodzi kwota nawet kilkudziesięciu milionów złotych, wyprowadzonych w wyniku przestępczego procederu z budżetu Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Według ustaleń Sąd Apelacyjny w Krakowie zawierał z zewnętrznymi firmami liczne umowy o świadczenie fikcyjnych usług. Firmy te zlecały następnie zamówione przez SA usługi pracownikom tego sądu, w tym jego ówczesnemu prezesowi. Miało się to dziać w latach 2013-2016.