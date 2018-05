Prokuratura: Wniosek o areszt dla policjanta z Pobiedzisk

Prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla funkcjonariusza policji, który nie udzielił w środę pomocy mężczyźnie w Pobiedziskach, tylko wywiózł go lasu; mężczyzna zmarł. Funkcjonariuszka policji, która brała udział w tych wydarzeniach, przyznała się do winy. Rzecznik policji przyznał, że jest "zbulwersowany postawą policjantów".

W sobotę rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował PAP, że w czwartek w podpoznańskich Pobiedziskach zgłoszono zaginięcie 36-latka. Mężczyzna miał wyjść w środę z domu, nie było z nim kontaktu. Sprawę zaginięcia zaczęła badać policja. Dzień później, w czwartek po południu, zwłoki mężczyzny znaleziono przy drodze w kompleksie leśnym przy jeziorze Dobre.

Jak mówił Borowiak okazało się, że w "dniu zaginięcia 36-latka, była zgłoszona interwencja policjantom, że ten mężczyzna leżał przy ulicy Poznańskiej". "Policjant z trzyletnim stażem służby i policjantka z rokiem służby w policji wzięli tego półprzytomnego mężczyznę, najprawdopodobniej mocno pijanego, i zamiast wezwać pogotowie, czy odwieźć go na izbę wytrzeźwień - zawieźli go do lasu i tam go zostawili; tam również ten mężczyzna zmarł" - tłumaczył PAP Borowiak.

Nieoficjalnie ustalono, że kiedy doszło do zdarzenia, policjantom kończyła się tego dnia służba. Najprawdopodobniej funkcjonariusze chcieli jak najszybciej zakończyć służbę i wrócić do domu.

Formalnie wyrzuceni

Policjanci są już formalnie wyrzuceni z policji. Prokuratura zdecydowała o postawieniu im zarzutów niedopełnienia obowiązków i nieudzielenia pomocy, oraz narażenia tego mężczyzny na utratę życia i zdrowia.

W sobotę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Magdalena Mazur-Prus powiedziała PAP, że "funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pobiedziskach są podejrzani o to, że w dniu 9 maja 2018 roku w Pobiedziskich, jako funkcjonariusze policji, działając wspólnie i w porozumieniu narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Piotra M."

"W ten sposób, że jako osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad osobą narażona na niebezpieczeństwo zabrali pokrzywdzonego z ulicy, przy czym pokrzywdzony znajdował się w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe i z tego powodu nie był zdolny do tego, by samodzielnie się przemieszczać. Pomimo tego, że ten mężczyzna znajdował się w takim stanie, zamiast udzielić mu pomocy, podejrzani przewieźli go na teren leśny w rejonie jeziora Dobre w Pobiedziskach, gdzie go pozostawili" - podkreśliła.

Mazur-Prus dodała, że udzielenie pomocy było obowiązkiem funkcjonariuszy. Poza tym - jak wskazała - taka sytuacja i opisany przebieg wydarzeń, w żaden sposób nie narażał bezpieczeństwa samych funkcjonariuszy - co może być przesłanką do odstąpienia od udzielenia pomocy.

Zarzuty

Prokurator dodała, że "w zarzucie nie ma mowy o tym, ażeby te osoby były odpowiedzialne za śmierć pokrzywdzonego".

"Biegli którzy przeprowadzili sekcję zwłok wskazali, że bezpośrednią przyczyną zgonu był uraz głowy; biegły bardzo wyraźnie się wypowiedział, że ten uraz mógł powstać w mechanizmie biernym, czyli w sytuacji kiedy pokrzywdzony sam mógł doprowadzić do tego urazu. (...) Niewykluczone więc, że ten mężczyzna mógł się np. sam przewrócić. Natomiast nic nie wskazuje na to, ażeby były to działania osób trzecich - więc nie mamy do czynienia z zabójstwem" - zaznaczyła Mazur-Prus.

Policjantka, która brała udział w tych zdarzeniach, przyznała się do zarzucanych jej czynów. Złożyła też wyjaśnienia, jednak prokuratura na tym etapie i z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie ujawnia ich treści. Wobec policjantki prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, oraz zakazu opuszania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i 5 tys. zł poręczenia majątkowego.

"W odniesieniu do funkcjonariusza - mężczyzna nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Prokurator doszedł do wniosku, że ze względu na istniejącą realną obawę matactwa konieczne jest wystąpienie do sądu w wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania" - powiedziała Mazur-Prus.

Decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztu ma zapaść jeszcze w sobotę. Funkcjonariuszom za zarzucane im czyny grozi kara do 5 lat więzienia.

Rzecznik policji zbulwersowany

"Dla nas wszystkich celem jest, aby tych policjantów, którzy są wysyłani na ulice wyposażyć w odpowiednią wiedzę i kompetencje, oraz narzędzia, aby mogli chronić, bronić ludzi, pomagać im jak tylko trzeba. To odbywa się m.in. w taki sposób, że policjanci są instruowani przed każdym wyjściem na patrol, są regularnie szkoleni. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, jak w Pobiedziskach, dla nas jest to po prostu niezrozumiałe, oburzające i bulwersujące" - powiedział PAP w sobotę rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

"To jest zdanie nie tylko moje prywatne, ale przede wszystkim komendantów, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, ponieważ on tę sytuację teraz chyba najbardziej dotkliwe przeżywa" - dodał.

"Wszystkie sytuacje z przeszłości, które miały miejsce na terenie kraju, a które dotyczyły niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy - były bardzo mocno piętnowane nie tylko w społeczeństwie, ale przede wszystkim także w samym środowisku policjantów. Dlatego nikt z nas się nawet nie spodziewał, że mimo tylu dyskusji i omawiania tych kwestii - u nas w ogóle do takiej sytuacji mogło dojść" - zaznaczył Borowiak.

