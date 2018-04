Protest niepełnosprawnych w Sejmie. Kolejne rozmowy

W piątek wieczorem w Sejmie zakończyło się kolejne spotkanie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z protestującymi w Sejmie rodzicami osób niepełnosprawnych. Do Sejmu razem z minister przyjechała rzeczniczka rządu. "Jest 500 zł na rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności" - mówiła przed spotkaniem rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. "Niepełnosprawnym jest potrzebna żywa gotówka, postulat 500 zł dodatku nie został spełniony; apelujemy o pomoc do pana prezydenta, do prezesa Kaczyńskiego" - powiedzieli z kolei protestujący.

"Przychodzimy z propozycją premiera Mateusza Morawieckiego, która uwzględnia pierwszy postulat osób protestujących w Sejmie; mamy dobrą informację: jest 500 zł na rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności" - powiedziała Kopcińska.

Dodała wtedy, że na spotkaniu przedstawi protestującym projekt, który przygotował premier Morawiecki z zespołem.

Koniec rozmów. Propozycje odrzucone

"Jesteśmy zdziwieni, ponieważ panie, które przebywają w Sejmie, zmieniły postulaty. Niedawno przedstawiliśmy projekt, który zwiększa rentę socjalną, zgodnie z drugim postulatem osób przebywających w Sejmie. Dzisiaj przyszłyśmy z drugim projektem ustawy, który mówi o ogólnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ten projekt powoduje oszczędności w budżecie domowym każdej rodziny, która ma w swoim domu osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności, oszczędność 520 zł" - powiedziała po spotkaniu z rodzicami Kopcińska.

Jak mówiła, w projekcie ustawy zaproponowano zniesienie okresów użytkowania i ograniczeń dotyczących liczby wyrobów medycznych, bezkolejkowe korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych oraz umożliwienie osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności po 18. roku życia korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskiwania skierowania do każdego specjalisty.

Dodała, że projekt ustawy będzie procedowany jako projekt poselski "żeby wprowadzić go szybko", żeby zaczął obowiązywać od 1 lipca.



Rafalska: To zupełnie nowe rozwiązanie

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska po spotkaniu poinformowała, że podczas spotkania z protestującymi "pojawiła się całkiem nowa propozycja, jakby zmieniająca". Jak zaznaczyła, początkowo postulat protestujących mówił o zrównaniu renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. "Wcześniej renta stanowiła 84 proc. minimalnej w Polsce emerytury (...), która dziś wynosi 1030 zł. Dziś usłyszeliśmy, że etapowo, ale docelowo renta socjalna miałaby wynosić 1500 zł" - powiedziała.



Według Rafalskiej, "to nie tylko zrównanie renty socjalnej o te 160 parę złotych, ale wzrost ponad rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentę minimalną w Polsce". "Jest to zupełnie nowe rozwiązanie" - podkreśliła

"Apelujemy do osób w Sejmie - ten protest się przedłuża, bardzo nam zależy, by on się zakończył; przygotowaliśmy ważkie propozycje, znacząco poprawiające mocno do tej pory ograniczoną dostępność do usług rehabilitacyjnych, do sprzętu" - powiedziała po spotkaniu minister Rafalska.

Protestujący apelują do prezydenta i prezesa PiS

"Propozycja rządu to manipulacja, bo zaproponowano nam 500 zł nie jako dodatek pieniężny, tylko rzeczowy" - stwierdzili protestujący w Sejmie. Zapowiedzieli także, że najprawdopodobniej "majówkę" spędzą w Sejmie.



"Niepełnosprawnym jest potrzebna żywa gotówka, dodatek do renty socjalnej; postulat 500 zł dodatku nie został spełniony; apelujemy o pomoc do pana prezydenta, do prezesa Kaczyńskiego" - mówią protestujący.

"Cały czas chodzi nam o to, aby te niepełnosprawne osoby miały w swoich portfelach pieniądze na życie, o 500 zł więcej. Teraz przychodzi pani minister z projektem ustawy, z czego jesteśmy ogromnie ucieszeni. Pani minister obiecuje, że będą darmowe pieluchy, nie będzie limitów do sprzętów rehabilitacyjnych, będzie dostęp do specjalistów bez kolejek. Ale my cały czas mówimy o żywej gotówce dla tych osób niepełnosprawnych" - powiedziała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.



Dodała, że protestujący nieco zmienili propozycję kompromisu ws. dodatku. "Proponujemy, aby 300 zł było od czerwca 2018 r. 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020. Rząd nie potrafi zrozumieć, że to jest potrzebne na życie dla tych ludzi" - wyjaśniała.



Hartwich podkreśliła, że protestujący upominają się o godne życie dla swoich dzieci. "Prawdopodobnie spędzimy 'majówkę' w Sejmie" - zaznaczyła. Oceniła, że propozycja rządu to manipulacje.



"Od początku mówiłyśmy o pieniążkach na życie dla tych osób. Przecież pani minister Kopcińska jak daje '500 plus', to nie daje rodzinie talonów, albo cukru. Przecież osoba musi mieć pieniądze, żeby decydować, na co wyda. Może wydać np. na 3 godz. rehabilitacji, a za 100 zł pójść z koleżanka czy kolegą do kina, a za drugie 100 zł nakupować sobie słodyczy. Oni muszą mieć więcej pieniędzy" - przekonywała Hartwich.



"Usłyszeliśmy, że nie ma pieniędzy dla naszych niepełnosprawnych dzieci" - dodała.

Spotkanie zainicjowali protestujący, którzy przebywają w parlamencie od 18 kwietnia. W środę przedstawili propozycję kompromisu. Zakłada ona stopniowe wprowadzenie dodatku dla niepełnosprawnych - najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. - 400 zł i od czerwca 2019 r. - 500 zł., a nie - jak początkowo oczekiwali - od razu w pełnej kwocie.

Wcześniej rząd zgodził się na realizację innego żądania protestujących i w czwartek przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r. Projekt trafił już do Sejmu, 7 maja odbędzie się jego pierwsze czytanie.