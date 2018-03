Protest przed siedzibą Arcybiskupów Warszawskich

W trakcie protestu przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej przed siedzibą Domu Arcybiskupów Warszawskich doszło do przepychanek z policją. Tymczasem w Sejmie odwołano najbliższe dwa posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas których - jak powiedziała pełnomocniczka obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej Kaja Godek - "publicznie było wiadomo, że będzie dziś składany wniosek o niezwłoczne rozpatrzenie projektu "Zatrzymaj Aborcję".

Zdjęcie Protest Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego w porozumieniu z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet przed siedzibą Domu Arcybiskupów Warszawskich / Rafał Guz /PAP

Protest zorganizował Studencki Komitet Antyfaszystowski w porozumieniu z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet.



Uczestnicy manifestacji spotkali się przed Uniwersytetem Warszawskim, następnie przeszli przed Ministerstwo Zdrowia, skąd dotarli przed siedzibę warszawskiej kurii.



Jak relacjonuje TVN24. grupa protestujących weszła na dziedziniec Domu Arcybiskupów. Tam zaczęło skandować hasła i zaproszenia biskupów do rozmów. Uczestnicy początkowo siedzieli na dziedzińcu. Gdy chcieli wejść do środka budynku, interweniowali policjanci. Doszło do przepychanek. Studenci wycofali się na ulicę Miodową. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać jedną osobę, doszło do szarpaniny.

Reklama

Studenci w asyście policji wrócili pod gmach UW, gdzie rozwiązano zgromadzenie.

Komunikat KEP

"Niepokoi fakt przedłużania się prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj aborcję"; biskupi proszą o modlitwę w intencji ochrony prawa człowieka do życia" - napisał w komunikacie rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.



Jak przypomniał rzecznik episkopatu, podpisy pod tym projektem złożyło 830 tys. obywateli. "Biskupi proszą o modlitwę w intencji ochrony prawa człowieka do życia. Niepokoi fakt przedłużania się prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem ustawy 'Zatrzymaj aborcję'" - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

"Prawo do życia to podstawowe prawo człowieka, także w jego pierwszej fazie rozwoju, niezależnie od stanu zdrowia dziecka, czy rokowań lekarskich. Każde dziecko ma niepodważalne prawo do narodzin, dlatego w tej sprawie nie może być dyskusji czy wątpliwości. Kobiety, które nie chcą wychowywać urodzonych dzieci mogą zrzec się praw rodzicielskich i oddać je do adopcji, na którą oczekuje wiele małżeństw. W tej kwestii mają pełną wolność" - zaznaczył rzecznik Episkopatu.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że w poniedziałek projekt "Zatrzymaj aborcję" otrzymał pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a teraz jest w kompetencji Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zaznaczył, że sprawa ochrony życia wiąże się także z pomocą, którą państwo powinno udzielać rodzicom po narodzinach dziecka, szczególnie w przypadku dzieci chorych, wymagających specjalistycznego leczenia.

"W tym kierunku wiele już zrobiono, ale system wsparcia rodzin, szczególnie tych, które wychowują ciężko chore dzieci, wymaga dalszej rozbudowy. Matki, ojcowie, rodziny przyjmujące dziecko wymagające szczególnej opieki powinni być przekonani, że mogą liczyć na realną pomoc państwa i wsparcie społeczne" - dodał rzecznik Episkopatu.

Przypomniał, że o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje papież Franciszek.

O odrzucenie projektu apelują z kolei środowiska opowiadające się za utrzymaniem obecnych rozwiązań oraz zwolennicy ich liberalizacji. O wydanie negatywnej opinii zaapelowała do członków komisji m.in. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodzinny.