Protest rezydentów. Wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia

W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie ponad 20 lekarzy rezydentów wciąż prowadzi protest głodowy, rozpoczęło się w piątek wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Rezydenci zastrzegli, że wezmą w nim udział tylko jako obserwatorzy.

Zdjęcie Wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia /Jacek Turczyk /PAP

W posiedzeniu komisji uczestniczą m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wiceminister Zbigniew Król.

O wyjazdowym posiedzeniu komisji zdrowia w szpitalu zdecydował jej przewodniczący Bartosz Arłukowicz.

Komisja obraduje w sali konferencyjnej znajdującej się na piętrze poniżej hallu głównego, w którym trwa protest głodowy. W posiedzeniu komisji uczestniczą przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL, część z nich ma na sobie czarne koszulki z napisem "Protest głodowy".

"My nie jesteśmy politykami"

Katarzyna Pikulska z Porozumienia Rezydentów OZLL, pytana wcześniej, czy w posiedzeniu komisji wezmą udział przedstawiciele lekarzy-rezydentów, odpowiedziała: "Jako obserwatorzy, tylko i wyłącznie". "My nie jesteśmy politykami, nie będziemy politykami, nie chcemy być politykami. A to, co robią politycy, nie mieści się w głowie i nie chcemy być w to mieszani. Próbują nas upolitycznić. Nie udało się to od dwóch lat i się nie uda" - podkreśliła.

Zdjęcie Katarzyna Pikulska / Tomasz Gzell / PAP

W czwartek wieczorem w kancelarii premiera odbyło się spotkanie z rezydentami, którzy na ten czas zawiesili głodówkę; nie doszło jednak do porozumienia.

Rezydenci nie zgadzają się na zaproponowany przez stronę rządową udział w pracach zespołu, który do 15 grudnia ma wypracować rozwiązania w ochronie zdrowia. Jak mówią, czekają na konkretne propozycje, a nie są taką - według nich - plany zwiększania nakładów na służbę do 6 proc. PKB do roku 2025.

Grupa lekarzy rezydentów od 2 października prowadzi głodówkę w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej poparł protestujących 1 6 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz u protestujących Autor zdjęcia: Jacek Turczyk Źródło: PAP 6

Radziwiłł krytykuje poprzedników i miejsce posiedzenia

"Problemy lekarzy rezydentów nie zaczęły się ani wczoraj, ani dzisiaj. Nie zaczęły się też 2 października tego roku, kiedy lekarze zdecydowali się na ten protest. Ani 16 listopada 2015 r., kiedy powoływano rząd premier Beaty Szydło" - powiedział podczas posiedzenia komisji Konstanty Radziwiłł.

Minister zdrowia przywołał raport NIK na temat kształcenia kadr medycznych w latach 2013-2015. "W ocenie NIK system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych w tamtym czasie nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby odpowiednio kształconych specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa" - powiedział Radziwiłł.

"NIK zwracał uwagę w tym raporcie, że brak lekarzy niektórych specjalności staje się jedną z najistotniejszych systemowych przyczyn wydłużania się średniego czasu oczekiwania na świadczenia medyczne" - przypomniał.

Radziwiłł odniósł się także do miejsca, w którym zorganizowano komisję zdrowia, zaznaczając, że szpital nie jest dobrym do tego miejscem. "Czuję się zawiedziony, że wnioskodawcy tego posiedzenia, przede wszystkim pan Arłukowicz i inni posłowie opozycji, nie usłuchali wyraźnie słyszalnego głosu protestujących, którzy jasno stwierdzali, że to miejsce nie jest dobre na posiedzenie sejmowej komisji" - mówił.

Zdjęcie Konstanty Radziwiłł podczas posiedzenia komisji / Krystian Maj / FORUM

Radziwiłł: Realizujemy oczekiwania rezydentów

Minister przypomniał, że resort przygotował regulacje przewidujące wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów. Wskazał, że od marca w ministerstwie pracował zespół, który zajmował się kwestią kształcenia podyplomowego lekarzy, a w jego pracach uczestniczyli też przedstawiciele rezydentów.

"Kilkadziesiąt istotnych zmian, które wprowadzamy do systemu, to literalna realizacja oczekiwań lekarzy rezydentów" - ocenił.

Minister podkreślił, że kierownictwo resortu wielokrotnie spotykało się z rezydentami, w wielu takich rozmowach uczestniczył on sam. Radziwiłł przypomniał, że z rezydentami w środę spotkała się także premier Beata Szydło. "Nie było żadnego powodu, żeby w takich samych okolicznościach spotykać się następnego dnia" - zaznaczył.

Przypomniał, że premier "wyraziła jednoznacznie wolę, aby realizować cały szereg postulatów, a w zasadzie wszystkie postulaty, które zgłaszają lekarze rezydenci". Wskazał, że m.in. przygotowywana jest ustawa gwarantująca jak najszybszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

Kosiniak-Kamysz: Przesuńmy środki

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że propozycje rezydentów są racjonalne. "To jest jednak wielka otwartość ze strony protestujących - oni nie oczekują pieniędzy tu i teraz, tylko oczekują na piśmie deklaracji, że będzie dochodzenie do tego" - powiedział szef PSL.

"Jeżeli problemem są pieniądze w budżecie tegorocznym lub przyszłorocznym, to może podejmijmy decyzję jako parlament, skąd przesunąć środki. Jest zysk Narodowego Banku Polskiego, jest bardzo dobra sytuacja Funduszu Pracy, jest więcej składek wpływających z Funduszu Pracy, a mniej wydatków, bo jest najniższa stopa bezrobocia. Zróbmy z tego użytek, możemy to wykorzystać" - powiedział.

Wskazał, że takie zmiany mogłyby być wprowadzone przy nowelizacji budżetu związanej z dodatkami dla górników.

Lubnauer: Rząd gra na czas

Przedstawicielka klubu Nowoczesnej podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia powiedziała, że należałoby zwołać wspólne posiedzenie sejmowych komisji: finansów i zdrowia, żeby poszukać możliwości realnego zwiększenia wydatków na służbę zdrowia.

"Możemy zrobić podkomisję i realnie zacząć pracować nad tym, żebyśmy znaleźli rezerwy w tym budżecie, które umożliwią nam takie działania" - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Jej zdaniem rezydenci prowadzący protest głodowy w tej chwili są zdesperowani. "Zdają sobie sprawę z tego, że bez takiego dramatycznego ruchu, który obciąża ich organizm, państwo po prostu lekceważą ich problemy i problemy służby zdrowia" - powiedziała Lubnauer, zwracając się do członków komisji.

"Jako pacjent wiem, że w służbie zdrowia jest źle i to od dawna. To jest coś, czym przerzucają się kolejne ekipy. Żadna nie rozwiązuje problemu. Było źle, jest źle i w perspektywie nic nie zapowiada, żeby było lepiej" - dodała.

Komisja uchwaliła apel

"Zostawmy kłótnie, negatywne emocje, polityczne spory. Skoncentrujmy się na merytorycznej dyskusji tak, aby przygotować jak najlepsze rozwiązania. Leży to w interesie wszystkich, a przede wszystkim pacjentów" - głosi apel przyjęty w piątek podczas wyjazdowego posiedzenia komisji zdrowia. Przyjęcie apelu zaproponowała wiceprzewodnicząca komisji Joanna Kopcińska (PiS).

"Wszyscy wspólnie powinniśmy poszukać pozytywnych rozwiązań" - napisano.

Kopcińska podkreśliła, że PiS chce, aby w Polsce kształciło się najwięcej lekarzy na kierunkach medycznych. "Żeby ci lekarze po skończeniu studiów pracowali w Polsce, w godnych warunkach. Jednoznacznie proszę o zakończenie dyskusji na temat, czy ktoś ma wyjechać, czy nie" - oświadczyła.

Posłanka nawiązała w ten sposób do słów swojej klubowej koleżanki Józefiny Hrynkiewicz, która w odniesiu do emigracji polskich lekarzy, krzyknęła: "Niech jadą!".



Kopcińska zwróciła uwagę, że wszystkim zależy na tym, aby problem został rozwiązany. "Spór polityczny tylko i wyłącznie go zaognia, nie niesie rozwiązań. Rozwiązania są poza nami politykami, jeżeli wyciszymy nasze polityczne ambicje i aspiracje" - mówiła posłanka PiS.

"Nie uprawiajmy na proteście głodowym rezydentów polityki" - dodała.