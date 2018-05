Protestujący w Sejmie: Jesteśmy zastraszani

"Protestujący w Sejmie są zastraszani" - oświadczyła w czwartek Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Zaapelowała do rządu o kompromis i zapowiedziała, że 25 maja przed Sejmem planowana jest manifestacja poparcia.

Zdjęcie Iwona Hartwich i Jakub Hartwich podczas konferencji prasowej rodziców osób niepełnosprawnych / Jakub Kamiński /PAP

Protestujący przekazali na konferencji prasowej, że dwaj niepełnosprawni - Jakub i Adrian - nie mogą opuszczać gmachu, gdyż dostali taki zakaz. Ich zdaniem, zostali ukarani za spotkanie z szefową Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską, która w środę nie została wpuszczona do budynku parlamentu. Przekazali też, że niepełnosprawne Magda i Wiktoria nadal mogą wychodzić na spacer.

"Myślimy, że to celowa gra, bo my powiemy, co się tu dzieje, o co walczymy, a dziewczynki niestety nie powiedzą" - powiedział jeden z protestujących.

"Protestujący są co chwilę zastraszani"

Hartwich oceniła, że "protestujący są co chwilę zastraszani". Dodała, że "szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiada w mediach, że protestujący będą zasłaniani jakimiś kotarami". "Proponujemy wszyscy - mamy znajomych, którzy przywiozą cegły i cement - może trzeba zamurować osoby niepełnosprawne na żywca w tym Sejmie" - powiedziała.

"Bardzo apelujemy, zwracamy się do strony rządowej, czekamy po 30 dniach protestu na kompromis, prosimy dać jakąś propozycję dojścia do 500 zł. Prosimy nie zasłaniać się, że nie ma pieniędzy" - dodała.

"Szykujemy się na przyjęcie szczytu NATO"

Hartwich zapowiedziała też, że protestujący od piątku planują mieć baner w języku angielskim. "Szykujemy się razem z rządem na przyjęcie szczytu NATO" - powiedziała.

Od 25 do 28 maja w Warszawie odbędzie się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z udziałem kilkuset parlamentarzystów z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także delegatów z krajów stowarzyszonych i obserwatorów. Sejm i Senat będą miejscem międzynarodowej debaty parlamentarnej o wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa światowego.

"25 maja będzie ogromny protest przed Sejmem, zjadą się rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi z całej Polski. Tak samo 26 maja, w Dzień Matki, będziemy mieli duży protest poparcia. Prosimy, aby do tego nie doszło" - powiedziała Hartwich.

Katarzyna Lechowicz-Dyl, Krzysztof Markowski, Olga Zakolska