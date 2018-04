​Protestujący w Sejmie o słowach premiera: Obłuda i kłamstwo

"Obłuda i kłamstwo" - w ten sposób protestujące w Sejmie osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie ocenili sobotnie wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące oferowanej im pomocy. Oczekują spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas spotkania z mieszkańcami Żnina, że chce porozumienia z protestującymi. Przekonywał, że rząd zaproponował "takie rozwiązania ustawowe, które wychodzą naprzeciw wszystkim osobom z wysoką niepełnosprawnością i z bardzo wysoką niepełnosprawnością".

"Powiem więcej - my spełniliśmy ten postulat dla szerszych grup osób. Wśród nich są osoby głęboko dotknięte przez los: osoby niewidzące, niedowidzące, głuchonieme, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami" - podkreślał premier. Według niego propozycja rządu "przekracza kwotę 500 zł, którą postulują protestujący".

Przekonywał, że rząd podniósł "płatności" na rzecz osób niepełnosprawnych o 3 mld zł. "Z ok. 12,5 mld zł, na około 15,5 mld. Nigdy przez dwa i pół roku, przez 30 lat, nie było takiego podniesienia wszystkich rodzajów płatności na rzecz osób niepełnosprawnych" - mówił premier.

Protestujący w Sejmie oglądali wystąpienie szefa rządu na żywo w pokoju dziennikarskim. Po jego zakończeniu jeden z niepełnosprawnych - Adrian Glinka stwierdził, że "to, co mówił pan premier, to jest jakieś kłamstwo". "On się po prostu przyczynia do wykończenia takich osób taką przemową" - dodał.

Inny z mężczyzn, Kuba Hartwich stwierdził: "premier nie chce nam dać pieniędzy w gotówce". "Ja nie wiem z czego to wynika, bo przecież my potrafimy swoimi pieniędzmi normalnie rozporządzać" - dodał.

"Robią sobie projekt za kupę milionów złotych, który nie będzie działał, a my (przedstawiliśmy) już czwartą propozycję, żeby zwiększyć rentę, dołożyć to 500 zł do renty, chcieliśmy pomóc pani minister (rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej), bo my potocznie nazwaliśmy to świadczenie +zasiłkiem pielęgnacyjnym+, bo my nie piszemy ustaw" - mówił Hartwich.

Glinka dodał, że tego typu pomoc pozwoli "w najgorszym wypadku na DPS albo na zbieranie puszek, żebyśmy nie wylądowali na ulicy".

Zdaniem Hartwicha teraz "to chyba musi już przyjść pan prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński i zarządzić tym wszystkim, bo rząd premiera Morawieckiego sobie kompletnie z tym nie radzi".

Matka Kuby Iwona Hartwich również nazwała wystąpienie premiera "kłamstwem". "To, że my nazwaliśmy te pieniądze na życie +dodatkiem rehabilitacyjnym+, to nie ma żadnego znaczenia, bo już na pierwszym spotkaniu pani minister Rafalska wiedziała, że chodzi o żywą gotówkę" - powiedziała.

Dodała, że nie wie czy protestujący powinni jeszcze w ogóle rozmawiać z minister Rafalską, bo - jak podkreśliła - czują się przez nią oszukani.

Inna z matek Alicja Jochymek oceniła, że rząd nie jest "wrażliwy", jak zapewniał Morawiecki, bo - według niej - "przetrzymuje" protestujących w Sejmie. "Prosimy pana prezydenta Andrzeja Dudę i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby z nami po prostu porozmawiali i doszli do rozwiązania tego problemu" - powiedziała Jochymek.

Protestujący potwierdzili, że majówkę spędzą w Sejmie. "Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie będziemy mieć w ręku ustawy spełniającej nasze postulaty" - zapowiedzieli.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący w Sejmie wraz ze swymi podopiecznymi domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.

Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W czwartek rząd przyjął projekt o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.

W piątek doszło do kolejnego spotkania protestujących w Sejmie z minister Rafalską oraz rzeczniczką rządu Joanną Kopcińską, które przedstawiły projekt mający gwarantować niepełnosprawnym ok. 520 zł oszczędności miesięcznie; m.in. zniesione będą limity wydatków na rehabilitację i wyroby medyczne. Protestujący nazwali propozycję "manipulacją" i zaapelowali o pomoc do prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.