Przełom w sprawie protestu rezydentów? Przyjęto projekt ustawy

Stały Komitet RM przyjął projekt ustawy, która ma zagwarantować stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 roku. Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do tego pułapu było jednym z głównych postulatów protestujących lekarzy rezydentów.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł

"Jest to projekt ustawy, który określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6 proc. PKB. Ta ścieżka dojścia w projekcie zakreślone jest do 2025 r., począwszy od roku 2018 r. To jak gdyby otwiera drogę do zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. Projekt jest rekomendowany Radzie Ministrów, komitet stały rekomenduje projekty, nie przyjmuje, Rada Ministrów przyjmuje projektu" - powiedział na konferencji prasowej Kowalczyk.

Systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB to jedna z głównych zapowiedzi ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. O wzrost finansowania od dawna apelowały także m.in. organizacje zrzeszające pacjentów i pracownicy medyczni.

Podwyższenie nakładów jest jednym z głównych postulatów lekarzy rezydentów, którzy 2 października rozpoczęli protest. Domagają się oni jednak podwyższenia nakładów do 6,8 proc. PKB w trzy lata.

W czwartek rano na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia Radziwiłł zapowiadał, że nowelizacja "będzie jeszcze przedmiotem dalszej pracy".

"Jestem upoważniony do tego, żeby przypomnieć słowa pani premier, która wypowiedziała je już w czasie protestu, że jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby dokonać jeszcze dodatkowej analizy, czy nie jest możliwe skrócenie jeszcze tego czasu dochodzenia do poziomu 6 proc. PKB i takie prace analityczne w tym zakresie już się toczą" - powiedział Radziwiłł.

Resort zdrowia szacuje, że w 2017 r. wydatki na ochronę zdrowia w odniesieniu do PKB z roku ubiegłego wyniosą 4,73 proc