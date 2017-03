Przemyśl: Dzieci korespondują z królową Elżbietą II

Piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej numer 14 w Przemyślu korespondują z królową Wielkiej Brytanii, Elżbietą II.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II /Getty Images

Przed Bożym Narodzeniem uczniowie wysłali do królowej list, w którym opowiedzieli o naszych świątecznych zwyczajach i po miesiącu otrzymali odpowiedź.



Królowa zachęca uczniów do dalszej korespondencji, a piątoklasiści mają dużo pytań do monarchini. Chcą także zaprosić Elżbietę II do Przemyśla. Dodatkowo dzieci wyślą w kwietniu życzenia z okazji urodzin królowej.

Przesyłki do królowej Elżbiety to pomysł nauczycielki języka angielskiego Magdaleny Augustyn.



Trudne pytanie do Putina

Na tym jednak nie koniec. W szkole pojawił się pomysł, by napisać listy również do innych ważnych osobistości.



Jednym z adresatów ma być prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Uczniowie chcą go zapytać, dlaczego Rosja napadła na Ukrainę.