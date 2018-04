​Przeor odpowiada na apel w sprawie pielgrzymki narodowców na Jasną Górę

"Jasna Góra jest otwarta dla wszystkich pielgrzymów, nie można ograniczać możliwości modlitwy, ale wymagany jest szacunek do tego miejsca i odpowiednie zachowanie" - oświadczył przeor Klasztoru Jasnogórskiego.

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra

W ten sposób odpowiedział na list otwarty kilkudziesięciu osób i stowarzyszeń sprzeciwiających się zaplanowanej na 14 kwietnia Pielgrzymce Środowisk Narodowych.

"Pragnę poinformować, że pielgrzymka - według naszych ustaleń z organizatorami - ma mieć wyłącznie charakter modlitewny, religijny, której centralnym wydarzeniem będzie msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Królowej Polski" - napisał w odpowiedzi na list o. Marian Waligóra.

"Jasnogórskie Sanktuarium jest otwarte dla wszystkich pielgrzymów przybywających zarówno indywidualnie, jak i w zorganizowanych grupach. Wymagamy jedynie szacunku dla tego świętego miejsca i odpowiedniego zachowania" - dodał.

"Liczymy na dojrzałość wszystkich wiernych"

Przeor przekonywał, że ograniczanie możliwości modlitwy wiernym byłoby niezgodne z nauką Kościoła katolickiego.

"Oczekujemy od wszystkich uszanowania sakralności i powagi Jasnej Góry, która jest miejscem modlitwy milionów pielgrzymów, reprezentujących przekrój całego społeczeństwa. Wszelkie zachowania naruszające modlitewny charakter sanktuarium są niedopuszczalne" - podkreślił.

Przytaczając słowa Jana Pawła II, przypomniał, że Jasna Góra jest wyjątkowym miejscem w sercach wielu Polaków, ważnym nie tylko w historii Polski, ale również w życiu duchowym Polaków.

"Polacy przychodzą na to święte miejsce ze wszystkim, co składa się na ich życie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Szanujemy te postawy pielgrzymów i dziękujemy za ich świadectwo wiary i zaufania do Boga. Liczymy na dojrzałość wszystkich wiernych, którzy tutaj przybywają, również w wymiarze postaw patriotycznych" - napisał o. Waligóra.

List otwarty do przeora w sprawie pielgrzymki narodowców

3 kwietnia w kancelarii klasztoru paulinów na Jasnej Górze złożono opublikowany wcześniej w internecie list otwarty do przeora, który podpisali przedstawiciele stowarzyszeń: Demokratyczna RP, Obywatele RP, Fundacja Wolni i Równi, Inicjatywa Chrześcijanie dla Demokracji, Protest kobiet, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, a także kilkadziesiąt osób m.in. prof. Andrzej Blikle, Andrzej Celiński, prof. Barbara Fatyga, Zbigniew Hołdys, prof. Magdalena Środa, Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, Ludwika i Henryk Wujcowie, prof. Andrzej Ziemba.

"(...) Stanowczo protestujemy przeciwko planowanej na 14 kwietnia 2018 roku V Pielgrzymce Środowisk Narodowych na Jasną Górę, organizowanej przez Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy. Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła" - napisali sygnatariusze listu.

Przekonywali, że w polskim życiu społecznym i politycznym "niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako 'czysty, biały, katolicki'". "Jest ona skrajnie wroga wobec różnorodności etnicznej i religijnej, a więc stanowi zaprzeczenie wartości i tradycji wyrosłych z cywilizacji Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni" - napisali.

Protestujący ocenili, że przebieg pielgrzymek środowisk narodowych na Jasną Górę jest zaprzeczeniem słów polskich biskupów i stanowi głęboką negację wynikających z nich wartości i postaw.

"Wznoszone podczas pielgrzymek (również na terenie Klasztoru) hasła są zaprzeczeniem postulowanej w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski potrzeby patriotyzmu wrażliwego na cierpienie i krzywdę, które dotykają innych ludzi i inne narody. Od wielu lat na terenie Klasztoru i wokół niego słychać hasła przepełnione nienawiścią, ksenofobią i rasizmem: 'Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa', 'Nie ma litości dla wrogów polskości', 'Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę', 'Znajdzie się kij na lewaka ryj', 'Wielka Polska Katolicka', 'Nie czerwona, nie laicka, tylko Polska katolicka'" - napisali protestujący.

Zaapelowali do paulinów o podjęcie kroków zmierzających do tego, "by Klasztor Jasnogórski był miejscem wolnym od piewców nienawiści, ksenofobii i rasizmu".

Krzysztof Konopka