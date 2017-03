PSL chce Zgromadzenia Narodowego w 20. rocznicę uchwalenia Konstytucji

PSL chce zorganizować Zgromadzenie Narodowe w 20. rocznicę uchwalenia obowiązującej Konstytucji; mają wziąć w nim udział posłowie i senatorowie, którzy przyjęli ustawę zasadniczą 2 kwietnia 1997 r. - poinformował w sobotę po Radzie Naczelnej prezes Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /Marcin Obara /PAP

Ludowcy przyjęli w tej sprawie uchwałę na sobotniej Radzie Naczelnej. Jak wyjaśnił na konferencji prezes Stronnictwa, zobowiązuje ona klub parlamentarny jego ugrupowania do zorganizowania w 20. rocznicę uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji Zgromadzenia Narodowego wszystkich posłów i senatorów, którzy w 2 kwietnia 1997 r. przyjęli ustawę zasadniczą.



"To było niezwykle ważne wydarzenie. To jest nie tylko ustawa zasadnicza, to jest sprawa zasadnicza - chcemy porozmawiać z tymi, którzy uchwalali Konstytucję" - podkreślił szef PSL.

Wyjaśnił, że ludowcy chcą rozmawiać o przyszłości Konstytucji, o jej przestrzeganiu, o tym, czy wymaga zmian, czy potrzebna jest jej nowelizacja.

"My mamy swoje pomysły na samorząd, który powinien być wzmocniony w Konstytucji. O tym też dzisiaj rozmawialiśmy" - dodał. Tłumaczył, że PSL chce wzmocnienia pozycji powiatów i województw oraz likwidacji funkcji wojewody. "Jeden gospodarz w terenie wystarczy" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

W rozmowie z PAP Kosiniak-Kamysz poinformował, że dodatkowo na Radzie Naczelnej zostało powołane Forum Myśli Społecznej im. Zygmunta Jana Rumla, na którego czele stanął poseł Piotr Zgorzelski. Wybrano również 16 koordynatorów oraz jednego specjalnie dla Warszawy, którzy będą odpowiadać za prace w regionach.

"Mamy się zajmować i kultywowaniem historii, tradycji ruchu ludowego, ale też patrzeniem w przyszłość - sprawami międzynarodowymi, gospodarką, sytuacją polityczno-społeczną. To ma być forum dyskusji otwarte dla wszystkich, niezależnie od barw partyjnych" - wyjaśnił PAP prezes PSL. Podkreślił, że wynika to z "głębokiego poczucia PSL-u do szerokiego dialogu szukającego tego, co może łączyć".

Poinformował, że inauguracyjne spotkanie odbędzie się 30 marca w Płocku.

Poseł PSL Piotr Zgorzelski podkreślił w rozmowie z PAP, że Stronnictwo "jak żadna inna partia posiada wielki dorobek ruchu ludowego - 122 lata istnienia to imponujący staż".

"My chcemy dzielić się swoimi poglądami, a nie dzielić ludzi, chcemy tworzyć dialog, bowiem ruch ludowy zawsze budował mosty" - podkreślił Zgorzelski.

Prezes Stronnictwa powiedział, że Rada Naczelna podsumowała również działalność Ruchu Obrony Polskiej Samorządności, która - jak mówił - funkcjonuje już w ośmiu województwach. Zapowiedział, że 10 marca powstanie on w m.in. w województwach: podlaskim i śląskim,. Będziemy chcieli - do końca marca - żeby w każdym z regionów był ROPS" - zaznaczył.

Przekonywał, że Ruch to "nie jest obrona wójtów i burmistrzów (...) , ale to jest obrona małej ojczyzn i prawa suwerena do samostanowienia o sobie". Według niego te prawa odbiera dzisiaj PiS.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL jest otwarty na współpracę z innymi ugrupowaniami w ramach wystawiania kandydatów w wyborach samorządowych.