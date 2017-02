PSL i ZNP przeprowadzili zbiórkę podpisów ws. referendum edukacyjnego

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przeprowadzili w sobotę na warszawskim Ursynowie zbiórkę podpisów ws. referendum dot. reformy edukacji. Jak poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz Związkowi udało się do tej pory zebrać ok. 20 tys. podpisów.

Zdjęcie Sławomir Broniarz /Krystian Dobuszyński /Reporter

Porozumienie w sprawie referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie: "Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku", podpisali pod koniec stycznia przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych popierających pomysł referendum, m.in. Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i Inicjatywy Polska. Inicjatorem akcji był Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Reklama

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak podkreślił, że sobotnia zbiórka podpisów, która miała miejsce przy alei Komisji Edukacji Narodowej na warszawskim Ursynowie, jest już kolejną tego rodzaju akcją, przeprowadzoną przez PSL w ciągu ostatnich dni. - W tej chwili mamy już około kilkunastu tysięcy podpisów i na bieżąco te podpisy do biur PSL w województwach spływają - powiedział Stefaniak.

"Takie referendum jest potrzebne"

Dodał, że w sprawie reformy edukacji trwa dyskusja, zdania są podzielone i - według niego - to "dowód na to, że takie referendum jest potrzebne". - I dziś nie pozostaje nic innego tylko przypomnieć PiS-owi, obecnie rządzącym, to, co mówili przed wyborami, bo to nikt inny jak ta partia obiecywała Polakom, że będzie ich słuchała, że będzie z nimi rozmawiała i nie będzie decydowała za nich - powiedział rzecznik PSL.

Według Stefaniaka, Polacy mogą czuć się przez PiS oszukani, a przede wszystkim mogą czuć się oszukani polscy uczniowie, bo to oni będą "+beneficjentami+ tej reformy".

Prezes ZNP Sławomir Broniarz podziękował PSL-owi za przygotowanie i zorganizowanie sobotniej zbiórki. "Dla nas rzeczą niezwykle istotną jest to, że wreszcie zaczynamy rozmawiać. To jest to, czego brakowało nam przez parę miesięcy, bo trudno tę pseudodebatę inicjowaną i organizowaną przez MEN nazwać jakąkolwiek próbą dyskusji" - mówił.

- Pewna część pokolenia próbuje młodzieży, dzieciom urządzić tę szkołę na obraz, podobieństwo, własnych, często sentymentalnych wspomnień, uznając, że to co było dla nas dobre, będzie także dobre dla młodego pokolenia, to dotyczy także podstawy programowej - dodał.

"Podstawa stara, anachroniczna i nieprzystająca do rzeczywistości"

Broniarz ocenił również, że podstawa programowa zaproponowana przez MEN jest "stara, anachroniczna i nieprzystająca do rzeczywistości". - Nie popchniemy edukacji do przodu, jeżeli będziemy stale oglądać się do tyłu i stale uznawać, że te wartości, które wynikają z bardzo dobrej skądinąd prozy Żeromskiego, Orzeszkowej, czy Sienkiewicza, będą tymi elementami, które dzieci będą motywować do poprawy czytelnictwa chociażby - zaznaczył.

Ocenił również, że model szkolnictwa z funkcjonującymi gimnazjami się sprawdził i nie ma żadnych powodów, żeby z niego rezygnować. Broniarz podkreślił także, że reforma edukacji przygotowana przez MEN, nie podnosi kwestii kształcenia, doskonalenia zawodowego nauczycieli i nowoczesnych treści dydaktycznych w polskiej szkole.

Broniarz pytany, ile podpisów z poparciem dla referendum udało się już zebrać odpowiedział, że ZNP zebrał do tej pory ok. 20 tys. podpisów, a w poniedziałek Związek będzie miał informacje przybliżone z 16 województw. - Wiemy, że w to się włączyła także Partia Razem, ale także PSL, PO, inne organizacje pozarządowe, ale co dla nas najcenniejsze do Związku przychodzi bardzo wiele osób z zewnątrz, neutralnych, nie związanych z organizacją, które składają swój podpis - podkreślił szef ZNP.

Z kolei rzecznik PSL poinformował, że podobna zbiórka planowana jest na przyszłą sobotę na warszawskim Mokotowie. - Jest taki plan, żeby ta zbiórka odbywała się w wielu miejscach na takiej zmasowanej akcji na początku marca - dodał Stefaniak.

Prezes ZNP zapowiedział natomiast, że w kolejny weekend Związek zamierza zbierać podpisy na wielu bazarach i targowiskach. Broniarz powiedział też, że ZNP chce, aby kampania toczyła się do końca marca, ale nie stawia sobie za cel zakończenie zbiórki podpisów 31 marca.

Inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów

- Jeżeli uznamy, że warto i że jest zainteresowanie i ta akcja się rozkręca, sądzę, że nic złego się nie stanie jak przedłużymy to na parę dni kwietnia - podkreślił.

Aby złożyć obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów.

Reforma edukacji rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących szkół zostaną wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja.