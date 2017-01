PSL "nie dopuści do dewastacji samorządu"

Działacze PSL poinformowali o powołaniu Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. Organizacja "będzie robiła wszystko, żeby nie dopuścić do dalszej dewastacji samorządu" – oświadczył prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes PSL, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski podczas konferencji prasowej nt. samorządów i bieżących wydarzeń politycznych /Marcin Obara /PAP

O powołaniu Ruchu Obrony Polskiej Samorządności powiadomił polityk PSL, marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik po wtorkowym spotkaniu z działaczami Stronnictwa: marszałkami, starostami, burmistrzami oraz wójtami.

"Konsekwentnie od roku odbierane są polskim samorządom kolejne kompetencje i kolejne możliwości działania" - powiedział Struzik na konferencji prasowej. Według niego "jednoznacznie nasila się proces ograniczania polskiej samorządności", a - jak podkreślił - "trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie państwa polskiego bez samorządów".

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że ruch "będzie robił wszystko, żeby nie dopuścić do dalszej dewastacji samorządu, żeby nie dopuścić do rozbioru naszych małych ojczyzn". Dodał, że będzie on także wspierał wszystkie inicjatywy "zmierzające do wzmacniania obywateli na poziomie lokalnym".

"Samorządność to jest istota funkcjonowania państwa polskiego" - podkreślił szef ludowców. "Bardzo ważne jest to, żeby nie dopuścić do przeniesienia na jedną ulicę w Warszawie wszystkich decyzji" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Zapewniał, że PSL nie pozwoli na "zabieranie kolejnych kompetencji (...) mieszkańcom wspólnoty lokalnej". "Nie pozwolimy na zabieranie kompetencji do samostanowienia naszym rodakom" - powiedział prezes PSL.