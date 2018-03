PSL o umowie ws. systemu Patriot: "Kamień milowy" dla bezpieczeństwa Polski

Umowa na zakup systemu Patriot, to "kamień milowy", jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to krok w dobrym kierunku - ocenił w środę poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Zdjęcie System obrony Patriot /East News

W środę szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot dla Polski; będą one podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu "Wisła". Minister poinformował, że za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki, zapłacimy 4 miliardy 750 milionów dolarów.



Reklama

Zgorzelski w środę w rozmowie z PAP ocenił, że podpisanie umowy, to "kamień milowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski". Jego zdaniem, "wszyscy powinniśmy się z tego powodu po prostu cieszyć".



Poseł PSL przytoczył stwierdzenie, które w jego ocenie jest adekwatne do zaistniałej sytuacji - "jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny".



Zgorzelski podkreślił, że Polska w ogóle nie miała systemu obrony przeciwrakietowej. "Więc to, co się dzisiaj dzieje, to jest naprawdę krok w dobrym kierunku" - ocenił.



Pod koniec ubiegłego roku amerykańskie władze zgodziły się sprzedać Polsce w pierwszej z dwóch planowanych faz m.in. 16 wyrzutni, cztery stacje radiolokacyjne i 208 pocisków.



Zestawy dla Polski mają być dostarczane w latach 2022-24. Według deklaracji z lipca ub. r. Polska otrzyma jednostki ogniowe w najnowocześniejszej dostępnej konfiguracji. Pierwsza partia ma być wyposażona w radary sektorowe, w drugiej fazie mają być dostępne radary dookólne; zapowiedziano też prace nad włączeniem w polski system tańszych pocisków, które mają być uzupełnieniem dla pocisków antybalistycznych PAC-3 MSE. Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z nowym, opracowywanym systemem zarządzania polem walki IBCS.



W ubiegłym tygodniu zostały podpisane warte prawie 950 mln zł umowy offsetowe związane z planowanym kontraktem, dotyczące transferu technologii i udziału polskiego przemysłu w dostawach i obsłudze zestawów Patriot dla polskich sił zbrojnych.



Największy z dotychczasowych kontraktów zbrojeniowych w Polsce był negocjowany w formule międzyrządowej od kwietnia 2015 r.; od jesieni ub. r. trwały negocjacje offsetu.



Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. Program obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, którego podstawą będą zestawy Patriot, zakłada, że będzie to system mobilny, umożliwiający obronę wybranych obszarów - ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą.