​PSL: Prezydent nie przedstawił szczegółów projektów

"Nasze poparcie dla prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS uzależniamy od ich zgodności z konstytucją oraz przydatności tych rozwiązań dla obywateli" - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Andrzejem Dudą.

Zdjęcie Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego /Marcin Obara /PAP

W spotkaniu z prezydentem na temat projektowanych przez jego kancelarię nowych ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego uczestniczyli - poza Kosiniakiem-Kamyszem - posłowie PSL: Marek Sawicki, Piotr Zgorzelski i Krzysztof Paszyk.

Reklama

"Uważamy, że spotkanie z panem prezydentem to początek konsultacji społecznych. Zachęcamy pana prezydenta do wysłania tych ustaw po ich ogłoszeniu do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Uważamy, że konsultacje powinny odbyć się też w ramach wysłuchania publicznego. Złożymy taki wniosek o wysłuchanie publiczne w ramach prac sejmowych i jeżeli on nie przejdzie, to przeprowadzimy wysłuchanie obywatelskie przez nasz klub" - dodał. Kosiniak-Kamysz poinformował, że prezydent "życzliwie" odniósł się do propozycji konsultacji i wysłuchania publicznego.

Lider PSL podkreślił, że przedstawiciele jego klubu mówili także o dostępności sądów rejonowych, niższych opłatach sądowych w sprawach gospodarczych, rozstrzygnięciach spraw prostszych w trybie pilnym i udziale ławników. "Nasze poparcie jest uzależnione od zgodności z konstytucją oraz przydatności tych rozwiązań dla obywateli" - zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

"Musimy poznać szczegóły projektów. Pan prezydent nie przedstawił szczegółów projektów podczas spotkania" - dodał. Z kolei Paszyk podkreślił, że zaproponował minimalny wiek 40 lat dla sędziów SN i maksymalny wiek 70 lat.

Jak ocenił poseł PSL, większość ustaw PiS-u dotyczących wymiaru sprawiedliwości nie była konsultowana.

"To były projekty poselskie, bez żadnych konsultacji i jako takie one nigdy nie mogą być dobre" - dodał Paszyk. Spotkanie z przedstawicielami klubu PSL było piątym i ostatnim z zapowiedzianej na środę serii spotkań prezydenta na temat projektowanych ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Wcześniej Duda spotkał się z przedstawicielami PiS, PO i Kukiz'15 i Nowoczesnej.

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

Prezydent podpisał natomiast trzecią ustawę dotyczącą zmian w sądownictwie - o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

Reforma sądownictwa była też jednym z tematów ubiegłotygodniowego spotkania prezydenta z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.