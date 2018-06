Publicysta wPolityce.pl domaga się wyrzucenia z PiS posła Pięty

"Im później, tym gorzej, już nie dla Pięty, lecz jego całego ugrupowania. Jeśli on nie potrafi podjąć tej decyzji, to właśnie partia mająca przestrzeganie zasad etyczno-moralnych wypisane na sztandarach powinna podjąć tę decyzję za niego, przynajmniej o zawieszeniu do czasu wyjaśnienia" - pisze publicysta portalu wPolityce.pl Piotr Cywiński w związku ze skandalem wywołanym romansem żonatego posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Pięty.

Cywińskiego interesuje, dlaczego partia, do której należy Pięta, nie wyciągnęła wobec niego żadnych konsekwencji.

"Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu do bólu kolana doszedł ból Pięty. Z tą różnicą, że tej drugiej dolegliwości można i należy się pozbyć natychmiast. Nie ma tu już co wyjaśniać. Koniec kropka i po sprawie!" - pisze publicysta. Według niego dla posła PiS nie ma już w partii miejsca.

Wśród kolegów posła Pięty sprawa również budzi wiele emocji. "To przykre i smutne. A my tracimy na tym wizerunkowo. Każde gołe kąpanie się, jakieś kochanki, szkodzą wizerunkowi partii" - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Tadeusz Cymański. W jego opinii Pięta powinien zdecydować się na "szczerą spowiedź". Podobnego zdania jest wiceminister pracy Stanisław Szwed.

Pytany o sprawę przez dziennikarzy "Super Expressu" rzecznik dyscypliny partyjnej PiS Karol Karski mówił, że "gdyby te zarzuty z romansem się potwierdziły, to byłoby to naganne zachowanie".

Jak donoszą media, żonaty poseł PiS Stanisław Pięta miał wdać się w romans z poznaną na miesięcznicy smoleńskiej fotomodelką.

