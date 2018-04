Rada powiatu PO za kandydaturą Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia

Rada powiatu wrocławskiego PO opowiedziała się w piątek wieczorem za kandydaturą Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia. Wcześniej kandydatem PO na fotel prezydenta stolicy Dolnego Śląska była posłanka tej partii prof. Alicja Chybicka.

Zdjęcie Kazimierz Michał Ujazdowski /Magdalena Pasiewicz /East News

We wtorek lider PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że rekomenduje miejskim strukturom PO kandydaturę europosła, w przeszłości m.in. wiceprezesa PiS, Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia. Ujazdowski jest europosłem. W styczniu ub.r. wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości.

W piątek kandydaturę Ujazdowskiego zaakceptowała rada powiatu wrocławskiego PO. Za kandydaturą Ujazdowskiego było 36 działaczy, 7 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

"Interesująca dyskusja" i brak jednomyślności

Szef dolnośląskich i wrocławskich struktur PO, senator Jarosław Duda, na pytania dziennikarzy o brak jednomyślności w głosowaniu, powiedział, że głosowanie poprzedziła "interesująca dyskusja". "Były interesujące głosy, wiemy że projekt jest odważny, wizjonerski, trudny. Mówiliśmy uczciwie o tych wszystkich wątpliwościach" - podkreślił Jarosław Duda.

W podobnym tonie wypowiadał się szef PO Grzegorz Schetyna, który był obecny na posiedzeniu rady powiatu. "Była otwarta, demokratyczna dyskusja, były pytania o zasady współpracy o doświadczenia samorządowe, nie jesteśmy tacy jak PiS i nie przywozimy nikogo w teczce" - zaznaczył Schetyna. Dodał, że dyskusja dotyczyła m.in. tworzenia list, planu pracy, spotkań z kołami i ludźmi PO.

Ujazdowski: Wrocław powinien być republiką przejrzystości

Kazimierz Michał Ujazdowski podkreślił, że Wrocław powinien być "republiką przejrzystości i otwartości". "Tylko zwrot ku przejrzystości buduje prawdziwą alternatywę dla PiS i daje możliwość zwycięstwa" - przekonywał.

Według nieoficjalnych informacji, uzyskanych przez PAP, w dyskusji głos sprzeciwu wobec kandydatury Ujazdowskiego wyraziła senator Barbara Zdrojewska.

"Nie poczułem się dotknięty, każdy ma prawdo do swojego osądu, przecież nie wszyscy muszą wspierać mnie w pierwszej fazie kampanii, a myślę, że z tygodnia na tydzień, wątpiący przekonają się co do sensu mojej kandydatury, nie żywię urazów, tym bardziej do Barbary Zdrojewskiej, którą znam 20 lat" - powiedział Ujazdowski.

Dodał, że jego program wyborczy będzie bazował na tym, co do tej pory wypracowała poprzednia kandydatka PO na fotel prezydenta Wrocławia - prof. Alicja Chybicka.

"To program wypracowany z wieloma środowiskami, ja go będę uzupełniał w procesie społecznego dialogu (...) w przyszłym tygodniu ogłoszę pakiet dla przejrzystości, zawierający formułę nowego sposoby zarządzania miastem" - zapowiedział Ujazdowski.

Podkreślił, że wynik głosowania nad jego kandydaturą traktuje "bardzo dobrze". "Tylko w partii komunistycznej decyzje zapadają jednogłośnie" - ocenił.

Piotr Doczekalski