Radziwiłł o młodych lekarzach: W znacznej mierze mają rację

To nie były negocjacje, odwiedziłem młodych lekarzy, którzy w znacznej mierze mają rację, jeśli chodzi o postulaty - tak minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówi o swoim spotkaniu z protestującymi rezydentami. W środę wieczorem mają oni rozmawiać z przedstawicielami kierownictwa MZ.

Radziwiłł, który w środę był gościem telewizji wPolsce.pl, przyznał, że duża część postulatów rezydentów jest słuszna i wyraził nadzieję, że lekarze "przynajmniej zawieszą ten protest".

"W znacznej mierze mają rację, jeśli chodzi o ich postulaty i to nie tylko płacowe, ale również te dot. nakładów na ochronę zdrowia, systemu kształcenia lekarzy i ich specjalizacji" - mówił Radziwiłł.

"Ich sytuacja naprawdę jest trudna i nie odbieram tego protestu jako ataku ani na siebie, ani na rząd, to jest młodzieńczy przejaw zatroskania o trudną sytuację w służbie zdrowia" - dodał.

Minister był pytany o postulaty płacowe rezydentów. "Z drugiej strony można powiedzieć, że dla młodego człowieka dwie średnie krajowe pensje, czyli prawie 9 tys. zł brutto to jest kwota ogromna i nas na to nie stać - nie dlatego, żeby nakłady na ochronę zdrowia były za małe, tylko Polska nie jest krajem, w którym młody człowiek po studiach może liczyć na takie zarobki, i to w jakimkolwiek zawodzie" - powiedział.

Przypomniał, że spotykał się z rezydentami kilkanaście razy i jeszcze przed tym protestem zaproponował - w związku z nowymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń w służbie zdrowia - podwyżki "i to nie symboliczne". Dodał, że w zależności od rodzaju specjalizacji podwyżki te są zróżnicowane i "sięgają nawet 1400 zł miesięcznie".

"Oczywiście o szczegółach będziemy jeszcze rozmawiać, ale trudno mówić, by były to pieniądze niegodne" - powiedział.

Radziwiłł spotkał się z protestującymi lekarzami we wtorek wieczorem; jak powiedziała PAP rzeczniczka MZ Milena Kruszewska, spotkanie w godzinach wcześniejszych nie było możliwe ze względu na obowiązki służbowe ministra.

Jak poinformowała, Radziwiłł przypomniał protestującym, że oczekuje na ich stanowisko wobec przedstawionego w miniony czwartek projektu rozporządzenia ws. wynagrodzeń rezydentów. "Te rozmowy przebiegały bardzo dobrze" - powiedziała Kruszewska.

Od poniedziałku młodzi lekarze prowadzą protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Liczba medyków, którzy zdecydowali się na tę formę protestu, zwiększa się; obecnie jest ich ok. 30. Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Rezydenci zorganizowali też akcję oddawania krwi pod hasłem "Niech poleje się krew".

We wtorek rezydenci zaapelowali o spotkanie z premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.