Rafał Grupiński za związkami partnerskimi

"Jeśli Platforma Obywatelska wróci do władzy, to będę dążył do tego, żeby jak najszybciej wprowadzić związki partnerskie" - zapowiedział poseł PO Rafał Grupiński. Dodał, że jego ugrupowanie zmieni także podstawy programowe po przeprowadzonej przez szefową MEN reformie edukacji.

Zdjęcie Rafał Grupiński /Karolina Adamska /East News

"Mogę ze swojej strony powiedzieć, jako konserwatywny liberał, że oczywiście będę dążył do tego, żebyśmy to jak najszybciej - po przejęciu władzy - przeprowadzili z myślą też o wielu, wielu związkach partnerskich heteroseksualnych" - zapewnił w radiu TOK FM.

Wskazał również, że PO - jeśli wygra wybory - zmieni podstawy programowe po przeprowadzonej przez szefową MEN Annę Zalewską reformie edukacji. "Program absolutnie będzie uwspółcześniony przede wszystkim, zostanie wyprowadzony z powrotem z XIX-wiecznych, zacofanych ram" - zaznaczył Grupiński.

Polityk PO podkreślił, że jego ugrupowanie opowiada się za powrotem do gimnazjów, ale - jak zwrócił uwagę - trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, na "jakim etapie jest likwidacja całej tej struktury, żeby nie robić kolejnego zamieszania przez kolejne dwa lata - strukturalnego i finansowego".

"Trzeba spojrzeć na to racjonalnie z punktu widzenia społecznych kosztów" - ocenił Grupiński.

Anna Tustanowska (PAP)