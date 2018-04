Rafalska: Chcemy prowadzić politykę, która nie będzie dzielić

- Propozycja złożona dzisiaj przez mamy protestujące w Sejmie nie jest odmienna od złożonych wcześniej postulatów. Jednak propozycja została trochę zmodyfikowana - powiedziała na konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska.

- Naszym zadaniem jest budowanie kompleksowych rozwiązań pomagających niepełnosprawnym. Chcemy prowadzić taką politykę, która nie będzie dzielić osób niepełnosprawnych - powiedziała Elżbieta Rafalska. -Współpracujemy ze środowiskami opracowując strategię dla osób niepełnosprawnych. Dokument ma być przygotowany na wrzesień - powiedziała.



Minister powiedziała, że jeśli chodzi o rentę socjalną, to ministerstwo szybko podjęło działanie.



- W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania zaproponować i sfinansować. Jaki mamy pomysł na rozwiązanie sytuacji, którą budowali poprzednicy w sposób pochopny i nieprzemyślany? Od ponad roku pracuje komisja, która ma wypracować model orzeczniczy. Realizujemy postulat ujednolicenia orzecznictwa. To, co mówię o wielości orzeczeń, nie odpowiada wprost na postulaty mam protestujących, ale moje obowiązki szerzej wykraczają, niż te dwa postulaty, które rozumiem, ale których realizacja mogłaby nie tylko podzielić środowisko, ale i doprowadzić do kolejnych wyroków TK - mówiła Rafalska.



- Musimy patrzeć szeroko, same mamy powiedziały, że w tej grupie są osoby o bardzo zróżnicowanych potrzebach. Ale system tego nie dostrzega. System wymaga reformy. Nie mam już ambicji, żeby zreformować wszystkie systemy - powiedziała.



- Wykazujemy maksimum dobrej woli. Nakłady na politykę wobec osób niepełnosprawnych wzrosły o trzy miliardy - zaznaczyła Rafalska.

- Nie można stawiać zarzutu, że rząd oszczędza na wydatki na osoby niepełnosprawne. Takich trudnych ustaw nie napiszemy w 24 godziny, naprawdę nie - podkreśliła minister.



Michałkiewicz: Nie ma powodu, żeby osoby niepełnosprawne nie wierzyły nam

Z kolei minister Krzysztof Michałkiewicz stwierdził, że rozmowy są cały czas prowadzone, ciągle obradują zespoły ds. osób niepełnosprawnych. - Chcemy zrobić Polskę przyjazną naszym obywatelom - powiedział.



- Także dzisiaj dyskutowaliśmy z panią minister w Sejmie, interesowaliśmy się, jak sobie radzą dzieci, które tam są. Tam jest pięcioro dzieci. Proponowaliśmy, że jak opuszczą Sejm, to możemy umówić się w ministerstwie - mówił.



- Nie ma powodu, żeby osoby niepełnosprawne nie wierzyły nam - podkreślił.



Marczuk: Chcemy na problemy patrzeć systemowo

- Trudno jest naszemu rządowi i ministerstwu kierowanemu przez panią minister zarzucić brak wrażliwości na potrzeby dzieci czy tych, którzy pomocy potrzebują. Praktycznie wszystkie dzieci niepełnosprawne po uchwaleniu programu 500 plus, są nim objęte - powiedział z kolei wiceminister Bartosz Marczuk.



- Chcemy na te problemy patrzeć systemowo. Apelujemy do państwa, że takich ważnych decyzji nie można podejmować na zasadzie plastra. Podchodzimy do tego poważnie - stwierdził wiceminister. - Proszę nam zaufać, dać nam troszeczkę czasu, żebyśmy postarali się rozsądnie i widząc wszystkich rozwiązywać problemy. Absolutnie nie mówimy, że te osoby nie wymagają pomocy, ale też jesteśmy odpowiedzialni za pieniądze publiczne, i nie możemy podejmować takich decyzji ad hoc, żeby tylko zamknąć temat - powiedział Marczuk.

Przedpołudniowe spotkanie w Sejmie

W środę rano minister pracy spotkała się w Sejmie za zamkniętymi drzwiami z protestującymi.



Po spotkaniu Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych poinformowała dziennikarzy o przedstawionej przez nich propozycji kompromisu. Ma on polegać na przyznaniu dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 300 zł złotych od maja tego roku, od stycznia 2019 r. - 400 zł, a od czerwca 2019 r. - 500 zł. Chodzi o stopniowe dojście do kwoty, której domagają się protestujący.



Przed Sejmem trwa protest osób popierających postulaty opiekunów niepełnosprawnych. Zebrani mają transparenty z hasłami: "Pomóżcie osobom niepełnosprawnym", "Wspieramy rodziców protestujących w Sejmie", "Nie - strzelnice, tak - godne życie", "Zrozumienie = tolerancja = pomoc", "Otwórzcie serca dla niepełnosprawnych", "Nie jesteśmy przeciwko rządowi, jesteśmy za niepełnosprawnymi", "Miarą człowieczeństwa jest dbanie o słabszych".