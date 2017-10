Rafalska: Już 2,5 miliona wniosków o "500 plus"

Złożono już 2,5 miliona wniosków o świadczenie "500 plus" - poinformowała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Podkreśliła, jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, nie będzie można liczyć na wyrównanie za wcześniejsze miesiące.

Zdjęcie Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska /Jacek Turczyk /PAP

Rafalska zwróciła uwagę na konferencji prasowej, że jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. "To ostatnie dni na złożenie wniosków, a więc 5 dni do końca października (...). Przypominamy tym wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili" - podkreśliła.

Reklama

Poinformowała, że do tej pory zostało złożonych 2,5 miliona wniosków, w tym 26 proc. drogą elektroniczną. "Ale w sierpniu złożono ich 2 mln 100 tys. Proszę zobaczyć, jakie było olbrzymie zainteresowanie tym, żeby była ciągłość wypłacania (świadczenia - PAP)" - mówiła.

Rafalska zwróciła uwagę, że ministerstwo nie ma sygnałów ws. opóźnień w wypłacie świadczenia. "Ale nie możemy wykluczyć, że w pojedynczych sytuacjach może się to zdarzyć" - zastrzegła.

Minister odniosła się do kwestii zwrotu środków z "500 plus" w przypadkach nieuprawnionego pobrania swiadczeń. Podkreśliła, że zwrócono już ok. 27 milionów złotych. "Jeżeli program w skali roku kosztuje 24 mld, prawie 2 mld miesięcznie, to kwota zwrotów nie jest jakaś olbrzymia. Myślę, że ważniejsze jest to, żebyśmy mówili osobom, które składają na nowy okres zasiłkowy te wnioski, że należy je wypełniać bardzo rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym" - powiedziała Rafalska.

Jak zaznaczyła, resort nie podejmował dodatkowych działań ws. zwrotu świadczenia "500 plus". "To, co się dzieje w samorządach wynika z realizacji ustawy, która obowiązywała. Jako wnioskodawcy jesteśmy zobowiązani do wypełniania wniosków zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli ktoś przebywa w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie razem ze swoimi dziećmi i składa wniosek elektroniczny, to nie jest to uprawnienie, które pozwala na skorzystanie z tego świadczenia" - wyjaśniała minister.

Przypomniała, że gminy mogą sprawdzić, czy np. osoby, które deklarują we wniosku o "500 plus", że są bezrobotne, faktycznie nie pracują.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500 plus na nowy okres zasiłkowy - wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.