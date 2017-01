Rafalska: Na 500+ potrzeba w tym roku ponad 23 mld zł

Mam zagwarantowane pełne finansowanie programu 500 plus w tym roku; koszt finansowania 12 miesięcy programu to dokładnie 23 mld 166 mln zł, łącznie z obsługą tego zadania - poinformowała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Zdjęcie Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska /Marcin Obara /PAP

Podczas konferencji po spotkaniu z premier Beatą Szydło minister rodziny zwróciła uwagę, że bieżący rok będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus".



"Chcę z całą mocą podkreślić, że mam zagwarantowane pełne finasowanie i koszt finasowania 12 miesięcy prowadzenia tego programu to dokładnie 23 mln 166 mln zł, łącznie z obsługą tego zadania, bo samorządy dostaną na ten cel określone środki" - powiedziała Rafalska.



Jak podkreśliła, dzięki m.in. tym nakładom ogólne nakłady z budżetu państwa na politykę rodzinną wzrosły do poziomu 3,66 proc. PKB. "To jest naprawdę spory wzrost. 2,5 pkt. proc. PKB to były nakłady w minionym roku. To jest już powód do mówienia o tym, że jest to wysoki poziom finansowania polityki rodzinnej" - podkreśliła szefowa MRPiPS.