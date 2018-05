Rafalska: Nie będzie nowego sposobu składania wniosku o "500 plus"

Nie przewidujemy zmian w kwestii ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze "500 plus". Nie będzie nowego sposobu składania wniosku - oświadczyła w poniedziałek minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze "500 plus". Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca" - zaznaczyła minister w przesłanym PAP oświadczeniu.



Przypomniała, że świadczenie wychowawcze z rządowego programu "Rodzina 500 plus" nie jest przyznawane bezterminowo. "Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie na nowy okres świadczeniowy" - wyjaśniała szefowa MRPiPS.

Zwróciła uwagę, że ujednolicono termin składania wniosków o różne formy wsparcia. "Dotyczy to świadczenia wychowawczego "500 plus", świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line - od 2018 roku - na 1 lipca" - podkreśliła.

W wersji elektronicznej już od 1 lipca

"Powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu "Rodzina 500 plus". Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do wzoru formularzy tychże wniosków" - dodała minister. Zwróciła uwagę, że wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście, listowanie lub przez internet.

"Jednocześnie gorąco zachęcam do składania wniosków o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę.