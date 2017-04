Rafalska o pomyśle PO: Krzywdzący rodziny wielodzietne

- Te rozwiązania są nieprzemyślane i głęboko krzywdzące rodziny wielodzietne - w ten sposób minister Elżbieta Rafalska odniosła się do propozycji lidera PO Grzegorza Schetyny ws. zmian w przyznawaniu środków z programu "Rodzina 500 plus".

Zdjęcie Elżbieta Rafalska /Andrzej Hulimka /East News/Reporter

Kilka dni temu lider PO Grzegorz Schetyna powiedział m.in., że program "Rodzina 500 plus" powinien być kierowany do osób, które mają pracę lub jej poszukują.

"Uważam takie rozwiązanie za głęboko krzywdzące rodziny wielodzietne, w których matka zajmuje się opieką nad małymi dziećmi. Jeżeli jest piątka czy szóstka dzieci, a kobieta ma wykonywać nisko płatną, wielozmianową pracę, jeszcze z dojazdami, to myślę, że to jest komfortowa sytuacja dla jej rodziny, że może sobie pozwolić na okres krótkiej dezaktywizacji" - powiedziała w środę podczas spotkania z dziennikarzami minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Według minister, wprowadzenie systemu, który proponuje PO, wymagałoby dodatkowej obsługi programu "500 plus". Zwróciła uwagę na sposób sprawdzania, czy osoba aktywnie poszukuje pracy lub nie. "Jeżeli mówimy o tym, że byłoby to świadczenia dla osób aktywnie poszukujących pracę, to musiałoby to być w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy" - podkreśliła.

"Myślę, że to są nieprzemyślane propozycje programu, który dziś funkcjonuje, realizuje swoje podstawowe cele. Jest naszym programem. Totalna opozycja jest w totalnym sprzeciwie do tego programu" - dodała Rafalska.