Rafalska o pomyśle protestujących: Nie będę składać deklaracji

"Żadnych deklaracji na gorąco nie mogę składać" - powiedziała w czwartek szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Odniosła się w ten sposób do nowej propozycji protestujących w Sejmie, którzy sugerują, że wprowadzenie świadczenia 500 zł na rehabilitację można odłożyć w czasie, do nowego roku.

Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych przedstawiła w czwartek nową propozycję w sprawie 500 zł dodatku. "Rozumiemy, że w tym roku budżet jest zamknięty; chcielibyśmy porozmawiać o pomocy 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od nowego roku" - powiedziała.

Do propozycji odniosła się w czwartek minister. "Punktem wyjścia kolejnych rozwiązań, które zaproponujemy, musi być przyjęcie nowego orzecznictwa. Nowe orzecznictwo, orzeczenie o niesamodzielności i realizacja wyroku TK, wtedy możemy przejść do poszukiwania kolejnych rozwiązań. Żadnych deklaracji na gorąco nie mogę składać" - powiedziała Rafalska.

Pytana, czy pojedzie rozmawiać do Sejmu z protestującymi, odpowiedziała: "ja mam zaproszone osoby do CPS "Dialog"". "To liczna grupa. Te osoby przyjeżdżają z całej Polski. Będę na pewno obecna na tamtym spotkaniu" - powiedziała Rafalska. Chodzi o posiedzenie zespołu ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ws. osób całkowicie zależnych.

Wcześniej Rafalska zaprosiła protestujących do CPS "Dialog" na posiedzenie zespołu. Jak podkreśliła, po zakończeniu spotkania protestujący będą mogli wrócić do Sejmu.