Rafalska o wzroście urodzeń: Czekam na potwierdzenie kolejnych miesięcy

Wzrost urodzeń to najbardziej oczekiwany efekt pracy rządu, kluczowe jednak będą kolejne miesiące i odpowiedź na pytanie, czy ta tendencja się utrzyma - powiedziała szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska komentując najnowsze dane GUS w tej sprawie.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska /fot. Jacek Domiński /Reporter

Według ostatnio opublikowanych badań GUS, w listopadzie 2016 r. urodziło się 33 tys. dzieci, czyli o 5 tys. więcej niż w listopadzie 2015 r. (wzrost o 18 proc.). Od stycznia do listopada 2016 r. zanotowano narodziny 353,5 tys. dzieci.



"To najlepszy wynik od pięciu lat (...), urodziło się 353 tysięcy dzieci. Jeżeli dodamy jeszcze średnio 30-33 tys. urodzeń (w grudniu - PAP) to na koniec roku będziemy mieli lepszy rezultat niż to było prognozowane" - oceniła w rozmowie z PAP Rafalska.

Według danych GUS, w całym 2015 roku w Polsce przyszło na świat niewiele ponad 370 tys. dzieci.

Minister powiedziała, że do tej pory cierpliwie czekała na dane dotyczące wzrostu liczby urodzeń w Polsce. "A teraz niecierpliwie czekam na efekty i potwierdzenie kolejnych miesięcy. To jest taka pierwsza radość, ale kluczowe dla nas będą kolejne miesiące. Czy będzie to tendencja, która utrzyma się w perspektywie wielu miesięcy" - powiedziała.

Zdaniem Rafalskiej Polacy to rodzinny naród, który deklaruje chęć posiadania większej liczby dzieci. "Więc być może nasz program 500 plus, stabilna sytuacja na rynku pracy, rosnące wynagrodzenia i perspektywy, stanowią wzrost poczucia bezpieczeństwa, nie tylko materialnego, wśród rodzin" - stwierdziła.

Jej zdaniem, na podwyższenie poczucia bezpieczeństwa może wpłynąć także program "Mieszkanie Plus". "To wszystko może się składać na ten efekt (wzrostu liczby urodzeń - PAP). Plus wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja i rosnące zadowolenie Polaków" - wyliczała szefowa resortu pracy.

Zapewniła, że rodziny nie muszą się obawiać, ponieważ jest zagwarantowana kontynuacja finansowania programu "Rodzina 500+". "Rynek pracy daje możliwości zalezienia dobrej pracy, lepiej płatnej. Liczymy na uruchomienie inwestycji zarówno ze środków krajowych, jak i funduszu unijnych, co nam zagwarantuje wzrost gospodarczy. Kolejne miejsca pracy, zwiększenie dochodu" - mówiła Rafalska.

Jak zaznaczyła, z informacji docierających do ministerstwa wynika, że coraz mniej młodych ludzi decyduje się na wyjazd za granicę. "To znaczy, że ci młodzi ludzie zostaną tu i będą zakładać rodziny, będą pracować" - podkreśliła szefowa resortu rodziny i pracy.