Rafalska: Udoskonalamy program 500 plus

Pracujemy nad rozwiązaniami, które udoskonalą to, co już funkcjonuje - powiedziała w piątek w TVP Info minister rodziny Elżbieta Rafalska, pytana o zmiany w programie 500 plus. MRPiPS sprawdzi, dlaczego w niektórych gminach świadczenie pobiera nawet 70-80 proc. dzieci.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie dziecko i kolejne, natomiast w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze (lub jedyne) dziecko.

Minister pytana, czy rząd planuje zmiany w programie 500 plus, powiedziała: "Pracujemy nad takimi rozwiązaniami, które udoskonalą to, co już funkcjonuje".

Wskazała, że np. w niektórych, nielicznych, gminach świadczenie 500 plus pobiera nawet 70-80 proc. dzieci. "Chcemy sprawdzić, czy jest to związane np. z funkcjonowaniem szarej strefy, czy rzeczywiście jest takie głębokie ubóstwo, że prawie wszystkie dzieci pobierają tam świadczenie" - powiedziała.

Rafalska powiedziała, że dane dotyczące liczby urodzeń w listopadzie ub.r. są bardzo dobre i wskazują na 17-procentowy wzrost.

"Oczywiście nie wpadamy tu w nadmierną euforię, ale pięć tysięcy urodzeń więcej w porównaniu do listopada poprzedniego roku - podczas gdy miesiące jesienne zawsze się charakteryzują tendencją spadkową - pokazują, że to jest sytuacja, której nie było od 5 lat" - powiedziała. "Spodziewam się że w tym roku będzie tych urodzeń znacznie więcej" - dodała.

Minister wskazywała, że cieszą ją również informacje o tym, że oszczędza coraz więcej Polaków, na co wskazują np. wyniki międzynarodowego badania "Finansowy Barometr ING".

"Tylko 32 proc. osób, które otrzymują świadczenie (500 plus) wydają wszystko na bieżące potrzeby. (...) Rodziny podchodzą do tych środków niezwykle odpowiedzialnie" - komentowała minister.

Rafalska powiedziała, że dane resortu nie potwierdzają również, że Polki, które otrzymują 500 plus, rezygnują z pracy. "Bierność zawodowa rzeczywiście wzrosła, jeżeli chodzi o bierność spowodowaną obowiązkami rodzinnymi, ale nie wyłącznie z przyczyn sprawowania opieki nad dziećmi. Jest to zjawisko (...), które utrzymuje się od 2014 r. i dotyczy też kobiet, które są bezdzietne albo sprawują opiekę nad np. dziećmi niepełnosprawnymi, dorosłymi przewlekle chorymi rodzicami czy osobami starszymi" - powiedziała.