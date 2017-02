Rapacki w RMF: Wpadki BOR spowodowane są tym, że politycy wybierają kolegów na kierownictwo

"Połączenie BOR z Żandarmerią Wojskową to nieporozumienie. Żandarmeria to wojsko, niech się skupi na pilnowaniu naruszeń prawa przez żołnierzy, a niech nie zastępuje służb cywilnych - mówił gen. Adam Rapacki gość Marcina Zaborskiego w radiu RMF FM - BOR-owi potrzeba stabilizacji, mądrych szefów z doświadczeniem, którzy potrafią postawić twarde warunki osobom ochranianym - zaznaczył. Odniósł się też do wypadków z udziałem VIP-ów - Największa ilość wpadek Biura Ochrony Rządu jest związanych z tym, że politycy wybierając kierownictwo BOR, wybierają swoich kolegów, a nie patrzą przez pryzmat kwalifikacji. Przez takie kumplowanie się nieprzestrzegane są procedury i nie ma twardych zasad w formacji – komentował Rapacki.

Zdjęcie Generał Adam Rapacki /Artur Barbarowski /East News

Marcin Zaborski, RMF FM: Wiemy, że będą zmiany, nie wiemy jeszcze jakie - BOR czeka na reformę. Czego najbardziej potrzebuje dzisiaj Biuro Ochrony Rządu?



Gen. Adam Rapacki: BOR-owi potrzeba stabilizacji, BOR-owi potrzeba mądrych szefów - z doświadczeniem; takich, którzy potrafią postawić twarde warunki politykom, osobom ochranianym, po to, aby nie wymuszano rozwiązań niekoniecznie zgodnych z procedurami.

A potrzebne jest wzmocnienie pozycji szefa BOR, jego usamodzielnienie, zmiana statusu?



- Szef BOR ma dzisiaj niezależną pozycję. Odpowiada za ochronę najważniejszych osób w państwie, najważniejszych obiektów w państwie, ochronę placówek dyplomatycznych. I w tym zakresie jego autonomia jest duża.

A szefowie MSWiA przekonują, że powinna być większa, bo nie może być tak, że on musi za każdym razem prosić o akceptację decyzji kierownictwo ministerstwa, tylko powinien być samodzielny w podejmowaniu decyzji.



- Część tych uprawnień można równie dobrze scedować na szefa BOR, i tutaj ma absolutną autonomię w zakresie zarządzania. Nie widzę tutaj jakichś potrzeb zmian prawnych

Prawo podsłuchiwania i przeglądania maili dla Biura Ochrony Rządu - potrzebne?



- Otrzymanie takiego prawa będzie wymagało nauczenia się i pozyskania do pracy kilkudziesięciu, a może nawet powyżej 100 funkcjonariuszy. I ci funkcjonariusze będą musieli prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze wobec osób, które stanowią jakieś zagrożenie dla VIP-ów w państwie.

Ale może dzięki temu praca będzie sprawniejsza, jeśli chodzi o BOR?



- Dzisiaj te zadania realizuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja, i wspiera BOR w tym zakresie. Natomiast dodanie takiego uprawnienia dla BOR będzie wymagało potężnego rozbudowania samej struktury. I czy tu się poprawi bezpieczeństwo VIP-ów - śmiem wątpić.







Wkrótce pełna treść rozmowy.