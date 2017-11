Rasistowskie hasła na Marszu Niepodległości. ​Rzeczniczka PiS komentuje

Sytuacja jaka miała miejsce 11 listopada podczas Marszu Niepodległości nie powinna się wydarzyć, ale w demokratycznym państwie nikt nie jest w stanie kontrolować transparentów - powiedziała PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek .

Zdjęcie Rzeczniczka PiS Beata Mazurek /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Ulicami Warszawy i Wrocławia przeszły w sobotę marsze organizowane przez środowiska narodowe z okazji Święta Niepodległości. W stolicy oburzenie wywołały m.in. niektóre prezentowane na Marszu Niepodległości transparenty. Widniały na nich hasła: "Biała Europa", "Wszyscy różni, wszyscy biali". We Wrocławiu doszło do przepychanek środowisk narodowych z kontrmanifestantami. Demonstracja była zgłoszona m.in. przez związanego z ONR b. księdza Jacka Międlara.

Reklama

Szef PO Grzegorz Schetyna ocenił w poniedziałek, że w sobotę Polska miała "twarz agresji, ksenofobii i nazizmu", a odpowiada za to PiS. "Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć - są za to politycznie odpowiedzialni politycy PiS. To wszystko, co działo się w sobotę na ulicach w Warszawie i we Wrocławiu to efekt polityki nienawiści, którą prowadzi (Jarosław) Kaczyński i, którą prowadzi rząd PiS w ostatnim czasie" - mówił lider Platformy.

Do sprawy odniosła się w rozmowie z PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "Święto Niepodległości to było piękne święto, ale rzeczą bezdyskusyjną jest, że taka sytuacja jaka miała miejsce w Warszawie nie powinna się wydarzyć; z takimi transparentami nikt nie powinien się pojawić" - podkreśliła.

"Jednak w demokratycznym państwie nikt nie jest w stanie w tłumie 60 tys. ludzi kontrolować transparentów" - zaznaczyła Mazurek.

Jak dodała, nie ma wątpliwości, iż "takie hasła, jakie były widoczne na niektórych transparentach szkodzą Polsce".

"W tym kontekście to było działanie prowokacyjne. Niestety pan Schetyna swoim zachowaniem w tą prowokację przeciwko Polsce się wpisuje. Jego wypowiedź obciążająca Prawo i Sprawiedliwość jest absolutnie nieuprawniona i skandaliczna. To przejaw jakiejś dziwnej paranoi, która karze mu wszystko kojarzyć z PiS" - oświadczyła.

Mazurek dodała też, że PiS od wielu lat obchodzi Święto Niepodległości w Krakowie i tak też było tym razem.