Ratował życie, a teraz sam potrzebuje pomocy. 26-letni strażak szuka dawcy

W kwietniu u 26-letniego Sławka Pogorzelskiego, strażaka z Kunowa zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. Jego jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczep komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Wśród 30 mln zarejestrowanych w Fundacji DKMS osób nie znaleziono "bliźniaka genetycznego" Sławka. Rodzina apeluje o pomoc i zostanie potencjalnym dawcą.

Zdjęcie Sławek przed chorobą /INTERIA.PL

Jeszcze na początku kwietnia Sławek Pogorzelski wspólnie z kolegami ze stargardzkiej jednostki strażackiej oddawał krew. Wszystkie wyniki były bardzo dobre. Później pojawiło się przeziębienie. Lekarz rodzinny skierował mężczyznę na badanie krwi, które wykazało bardzo obniżony poziom płytek. Sławek trafił do szpitala, gdzie wykonano biopsję szpiku. Diagnoza - ostra białaczka szpikowa.

Jedyną szansą na wyzdrowienie mężczyzny jest przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego dawcy. Jednak poszukiwania "bliźniaka genetycznego" w bazie liczącej ponad 30 mln osób nie dały rezultatu... Niestety czasem się tak zdarza. Ludzi genotyp jest skomplikowany, więc szanse na znalezienie zgodnego dawcy wynoszą w najlepszym przypadku 1:20 000, a w wyjątkowych nawet 1 do kilku milionów. Dlatego właśnie potrzebni są nowi dawcy! Zarejestruj się - może to właśnie Ty okażesz się być zgodnym dawcą dla Sławka.

Nagle wszystko zmieniło się o 180 stopni...

Zanim Sławek zachorował na białaczkę, wydawało się, że jest w najlepszym momencie swojego życia. 2 lata temu dostał pracę, o której marzył od dziecka - został zawodowym strażakiem Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. W zeszłym roku wziął ślub z ukochaną Dorotą. Teraz jego żona jest w 8 miesiącu ciąży - w lipcu na świat przyjdzie Laura, na którą młode małżeństwo bardzo czeka. - Nagle wszystko zmieniło się o 180 stopni. Piękny czas jakim jest oczekiwanie na narodziny córeczki spędzam na szpitalnym łóżku. Moje pasje? Jestem zawodowym strażakiem, kocham swoją pracę - lubię pomagać innym. Często gram z kolegami w piłkę nożną oraz interesuję się motoryzacją - opowiada o sobie Sławek.

Zarejestruj się i daj szansę Sławkowi na spotkanie z córką

Rodzina, a także przyjaciele mężczyzny organizują akcję i poszukują potencjalnych dawców szpiku dla 26-latka. Zaangażowali się w nią strażacy, policjanci i ratownicy. Zarejestrować się jako dawca szpiku i komórek macierzystych może każdy ogólnie zdrowy człowiek, w wieku 18-55 lat, ważący powyżej 50 kg i nieposiadający znacznej nadwagi. Akcje rejestracyjne dla Sławka odbywać się będą w najbliższy weekend w Starogardzie. Zarejestrować się można również przez internet: www.dkms.pl/karol. Na wskazany przez rejestrującego się adres, Fundacja DKMS prześle pakiet rejestracyjny, trzeba go tylko wypełnić i odesłać na adres fundacji.

Sławek przebywa teraz w szczecińskiej klinice, gdzie przyjmuje chemioterapię. Nie poddaje się jednak i w chwilach lepszego samopoczucia, szuka w internecie wszystkiego, co będzie potrzebne dla wyczekiwanej córeczki. - Moim marzeniem są narodziny mojej córki Laury oraz wychowanie jej. Chciałbym patrzeć jak dorasta, pomagać w odrabianiu prac domowych, obserwować pierwsze miłości - mówi Sławek. Pomóżmy mu spełnić jego marzenie.

Więcej informacji o Fundacji DKMS:

www.dkms.pl

***

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja pożytku publicznego oraz jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest 1 327 149 (kwiecień 2018) potencjalnych Dawców szpiku, spośród których 5 234 (kwiecień 2018) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym szansę na życie. We wszystkich bazach DKMS zarejestrowanych jest 8 000 000 potencjalnych Dawców. Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy szpiku lub wejść na stronę www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu.