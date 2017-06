Ratownicy uratowali 12-latkę, której w udo wbiła się rączka hamulca od roweru

Ratownicy z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego (WPR) w Katowicach uratowali 12-latkę, której po nieszczęśliwym upadku z roweru w udo wbiła się rączka hamulca. Zranienie było głębokie na 12 cm. Dziewczyna wraca już do zdrowia.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /Adam Górczewski /RMF FM

O zdarzeniu, do jakiego doszło w sobotnie popołudnie we wsi Gostyń w powiecie mikołowskim, poinformowało w poniedziałek biuro prasowe katowickiego WPR. Według dyrekcji pogotowia to "klasyczny przykład wakacyjnego zdarzenia z udziałem dzieci". "Najwyraźniej zaczął się już sezon na tego typu wypadki" - dodał dyrektor katowickiego WPR Artur Borowicz.

Jedna z dziewczyn bawiących się na tamtejszym boisku szkolnym tak nieszczęśliwe upadła z roweru, że rączka hamulca wbiła jej się w udo. Jak wynika z relacji ratowników, zranienie było bardzo głębokie - rączka wbiła się na głębokość 12 cm, "praktycznie zniknęła w ciele dziecka".

Dziewczyna cały czas była przytomna; zranienie nie uszkodziło tętnicy udowej. Ratownicy na miejscu opatrzyli ranę, a następnie przewieźli 12-latkę do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. "Dobrze, że tak się skończyło i dziecko wraca już do zdrowia" - powiedział dyrektor WPR w Katowicach Artur Borowicz.

Dyrektor zaapelował, by szczególnie w czasie wakacji rodzice i opiekunowie zwiększyli swą czujność. "Wszystkim takim sytuacjom nie zapobiegniemy, są jednak kategorie zdarzeń z udziałem dzieci, których można uniknąć. To utonięcia, wypadki komunikacyjne czy udary słoneczne. Dlatego apelujemy do rodziców i opiekunów o czujność i zdrowy rozsądek" - mówił Borowicz.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach obsługuje obszar, który zamieszkuje prawie 3 mln osób.