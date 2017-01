​RCB: W wielu miejscach w kraju spodziewane marznące opady

W przeważającej części kraju w najbliższych godzinach mogą wystąpić marznące opady deszczu. Drogi i chodniki mogą być śliskie - poinformowało w piątek po południu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) dotyczące 11 z 16 województw - z wyłączeniem zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Jak prognozuje IMGW, w sobotę temperatura maksymalna od 0 st. na południu do 2-3 st. Celsjusza na północy. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od minus 3 st. do 0 st. i do 1 st. nad morzem. W dolinach i kotlinach górskich spadek temperatury nawet do minus 15 st.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na osoby bezdomne, starsze oraz dzieci, które są szczególnie narażone na zimno. Lekarze przypominają, że podczas mrozów najważniejsze są: ubiór "na cebulkę", czapka na głowie, do ochrony skóry - krem i pomadka oraz mądra dieta - odpowiednia porcja warzyw i witamin, ciepłe śniadania, unikanie alkoholu.