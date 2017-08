Reakcja premier na krytykę polskich emerytur przez KE

"Według Komisji Europejskiej powrót do poprzedniego wieku emerytalnego w Polsce to dyskryminacja. Szkoda, że KE nie stosuje równej miary wobec wszystkich państw UE" - napisała we wtorek na Twitterze premier Beata Szydło.

W poniedziałek do ministerstwa pracy dotarł list komisarz ds. równości płci Very Jourovej i komisarz ds. socjalnych Marianne Thyssen ws. różnicy wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zdaniem Komisji odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce jest formą dyskryminacji.



Rzeczniczka KE Mina Andreewa tłumaczyła we wtorek, że na obecnym etapie mamy do czynienia z wymianą informacji między Polską i Komisją Europejską, bo reforma dotycząca wieku emerytalnego w Polsce nie weszła jeszcze w życie. "Procedurę o naruszenie prawa można rozpocząć tylko na podstawie aktów prawnych. W tej chwili chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie w ramach dialogu" - podkreśliła.



