Referendum konstytucyjne: Prezydent nalega na 11 listopada

Szanujemy decyzję prezydenta o tym, by referendum w sprawie konstytucji odbyło się 11 listopada; przeprowadzimy je, nie ma żadnych powodów do obaw - oświadczył przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński po spotkaniu z pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum Pawłem Muchą.

Zdjęcie Wojciech Hermeliński /Tomasz Gzell /PAP

Na konferencji prasowej po czwartkowych rozmowach szef PKW poinformował, że na spotkaniu Mucha "ponownie powtórzył decyzję prezydenta o przeprowadzeniu referendum w dniu 11 listopada".

Reklama

"My oczywiście ten termin akceptujemy, tym bardziej, że nie jest naszą rolą w jakikolwiek sposób odnosić się do tego terminu. Jesteśmy Państwową Komisją Wyborczą i tę decyzję szanujemy, i referendum zgodnie z decyzją prezydenta odbędzie się 11 listopada - przeprowadzimy je, nie ma ku temu żadnych powodów do obaw" - zapewnił Hermeliński.

Jak dodał, jeśli chodzi o wybory samorządowe, "to od parlamentu zależy, czy termin 11 listopada będzie utrzymany".

"Prezydent chce organizacji referendum 11 listopada"

"Na spotkaniu z szefami PKW i KBW potwierdziłem, że zamiarem prezydenta Andrzeja Dudy jest zorganizowanie konsultacyjnego referendum ws. referendum 11 listopada 2018 r." - powiedział w czwartek wiceszef prezydenckiej kancelarii i pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha.

Na konferencji prasowej po rozmowie z przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim i szefową Krajowego Biura Wyborczego Beatą Tokaj Mucha poinformował, że potwierdził podczas niej, iż zamiarem prezydenta jest "zorganizowanie referendum konsultacyjnego w dacie 11 listopada 2018 r.".

"W związku z tym oczywiście będą podejmowane przez KBW, PKW działania, które będą służyły temu, żeby ten proces przygotowywać, żebyśmy mogli w przyszłym roku jak najsprawniej przeprowadzić to głosowanie powszechne" - dodał wiceszef kancelarii prezydenta.

Podkreślił, że spotkanie z przedstawicielami PKW i KBW odbyło się w "dobrej, merytorycznej atmosferze".

"Oczywiście padło zapewnienie ze strony pana sędziego, pana przewodniczącego i pani minister, że zgodnie z tymi ustaleniami, które zostaną poczynione, czy podjęte przez odpowiednie uprawnione organy państwa, PKW zgodnie ze swoim umocowaniem oczywiście będzie przeprowadzać wszelkie czynności tak, żeby głosowania były przeprowadzone w sposób jak najbardziej sprawny, i oczywiście jest PKW do tego przygotowana" - powiedział Mucha.