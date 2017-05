Referendum ws. konstytucji? Głos rzeczniczki PiS

To jest inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, my ją szanujemy, ona wymaga namysłu i ustalenia, o jakie zmiany chodzi - oświadczyła rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do słów prezydenta ws. referendum dotyczącego konstytucji.

Zdjęcie Beata Mazurek /Stanisław Kowalczuk /East News

W środę podczas uroczystości w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że chce, aby w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w przyszłym roku referendum.



Prezydent podkreślił, że wierzy, iż to przedsięwzięcie uda się przeprowadzić ponad podziałami.