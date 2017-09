Reforma sądownictwa. ​Macierewicz murem za Ziobrą

Minister obrony i wiceprezes PiS Antoni Macierewicz ocenił, że zasadnicza reforma wymiaru sprawiedliwości jest absolutnie konieczna. Jak dodał, ważne jest to, aby "nie blokować tego co przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości".

Zdjęcie Szef MON Antoni Macierewicz /AP Photo/Alex Brandon /East News

Macierewicz, który był we wtorek gościem Polskiego Radia 24, ocenił, że liczba ludzi pokrzywdzonych przez - jak mówił - "niesprawiedliwe działanie sądów, jest olbrzymia". "W związku z tym, zarówno zmiany personalne jak i organizacyjne, prawne muszą jak najszybciej nastąpić" - powiedział.

Reklama

"Rozumiem, że po tym co wczoraj można było zobaczyć, pan prezydent dosyć szybko reagował, także korygował swoje stanowisko. W związku z tym myślę, że ta ewolucja będzie następowała i będziemy mogli wspólnie dokonać takich zmian. Na to bardzo liczymy" - powiedział Macierewicz.

"Widać, że pan prezydent jest świadom, że pewne początkowo przez niego podjęte działania, które miały blokować zmiany przedstawione przez PiS są nierealne i liczę na to, że ta ewolucja będzie następowała" - dodał.

W jego ocenie, ważne jest żeby "nie blokować tego co przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości". "Warto żeby przede wszystkim wesprzeć konieczne w Polsce zmiany, w tym także zmiany personalne. Same mechanizmy, same formuły prawne, nie działają. W konkretnym zawsze wypadku działają zawsze bardzo konkretni ludzie. Nie da się realizować nowej polityki przy pomocy starych układów personalnych" - powiedział Macierewicz.

W poniedziałek prezydent zaprezentował swoje projekty ustaw ws. Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Prezydent podtrzymał swą propozycję wyboru członków KRS-sędziów przez Sejm większością 3/5 głosów. Przygotował też projekt zmiany w konstytucji - tak, by w sytuacji, gdy Sejmowi nie uda się porozumieć co do wyboru członków KRS, dokonywał go prezydent. W tej sprawie Duda spotkał się w poniedziałek po południu z przedstawicielami klubów parlamentarnych: PiS, Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL - w spotkaniu nie wziął udziału reprezentant PO.

Ponieważ nie było zgody co do zmiany konstytucji, prezydent zaproponował, by w wypadku klinczu w Sejmie, w kolejnym etapie każdy poseł mógł głosować tylko na jednego kandydata do KRS. Nowa propozycja - mówił Duda - będzie w efekcie oznaczała "multipartyjny wybór członków KRS".

Z kolei prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. skargę nadzwyczajną, czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. W projekcie jest również zapis, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat, przy możliwości wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania. Zgodnie z projektem ustawy, w Sądzie Najwyższym będzie też utworzona Izba Dyscyplinarna.

Grzegorz Dyjak