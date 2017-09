Reforma sądownictwa. Politycy odpowiadają na propozycje prezydenta

Ruch Kukiz'15 zadowolony ze zmian proponowanych przez prezydenta, Nowoczesna przeciwna zmianom w konstytucji. Do sprawy odniosła się także rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Kukiz'15 zadowolony z propozycji prezydenta, na zdjęciu Stanisław Tyszka /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Propozycje złożone przez prezydenta otwierają pole do dyskusji (...) zmiany konstytucji wymagają szerszego porozumienia, nie tylko akceptacji i zgody Prawa i Sprawiedliwości, więc wszystko jest uzależnione od tego, jak inni się do tego odniosą" - powiedziała PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Jak dodała, PiS jest za rozwiązaniami prospołecznymi, o których mówił prezydent, chociaż - jak zastrzegła - "do dyskusji jest to, czy rzeczywiście np. w izbach dyscyplinarnych powinni być prawnicy". "Droga do zmiany jest otwarta" - podkreśliła Mazurek.

"Gdyby się okazało, że inni nie widzą pomysłu zmiany konstytucji, to trzeba się zastanowić nad rozwiązaniami, dotyczącymi 3/5" - zaznaczyła rzeczniczka PiS.

Zdjęcie Politycy PiS: Beata Mazurek, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak / Jacek Domiński / Reporter

Jak z kolei wskazał Stanisław Tyszka (Kukiz'15), w projekcie prezydenta zostały uwzględnione postulaty ugrupowania Pawła Kukiza. Tyszka pochwalił m.in. sposób wybierania członków KRS, instytucje skargi nadzwyczajnej, czy też zmiany w konstytucji.

"Ja jestem bardzo zadowolony z tej wypowiedzi, to jest ewidentnie wprowadzenie czynnika obywatelskiego do kontroli nad sądami i takie powiedzenie "'Stop" partiokracji w sądach. Nie może być tak by jedna partia miała kontrolę nad sądownictwem" - powiedział z kolei w rozmowie z RMF FM Paweł Kukiz. Jak dodał, wyśle przedstawicieli Kukiz'15 na rozmowy o zmianach w sądownictwie, które rozpoczną się dziś o godz. 16 u prezydenta.



"Dziś mogę powiedzieć: To jest mój prezydent. Andrzej Duda jest moim prezydentem" - dodał.

Entuzjazmu Kukiz'15 nie podziela lider Nowoczesnej Ryszard Petru. "Nowoczesna jest przeciw zmianom konstytucji w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Reformy sądownictwa można przeprowadzić w ramach obecnej konstytucji" - napisał na Twitterze Petru.



Podobnego zdania jest PO. "Nie widzimy żadnych podstaw, żeby w tym momencie rozmawiać o zmianie konstytucji, jeśli sam pan prezydent uważa, że ustawa dot. sądownictwa jest niezgodna z konstytucją, to nie można do niezgodnej z konstytucją ustawy dostosowywać konstytucji. To jest bezpodstawny sposób działania, nie będziemy w tym brać udziału" - powiedział poseł Grabiec na konferencji prasowej odnosząc się do przedstawionych w poniedziałek przez prezydenta propozycji dotyczących reformy sądownictwa.

"W przypadku gdy w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze kandydatów większością 3/5 głosów, to wówczas wyboru, spośród kandydatów zgłoszonych w Sejmie, dokona prezydent" - zaproponował Andrzej Duda. Jednocześnie prezydent złoży projekt zmiany konstytucji, by nie było wątpliwości, czy takie rozwiązanie jest konstytucyjne.

Prezydent wyjaśnił, że najpierw wniesie projekt zmiany konstytucji, a dopiero później projekt ustawy o KRS. Duda ocenił, że jeśli zmiany w konstytucji nie zostaną uchwalone, "to będziemy mieli problem".

Duda zaproponował przy okazji, by również obywatele mogli zgłaszać swoich kandydatów do KRS (wystarczyłoby do tego dwa tysiące podpisów).



Andrzej Duda zaprosił na godzinę 16 przedstawicieli klubów parlamentarnych, by omówić proponowane zmiany w konstytucji.