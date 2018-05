Rekord Polaków. Napisali największą encyklopedię

Polacy napisali największą na świecie encyklopedię o górach. Liczy siedem tomów i łącznie ponad pięć i pół tysiąca stron. Powstawała przez 12 lat, a w jej tworzeniu wzięło udział kilkunastu autorów. "W Encyklopedii znalazło się ponad 24 tysiące haseł" - mówi Stanisław Pisarek, wydawca "Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu". Jak dodaje, "nie ma tak dużego opracowania dotyczącego gór i alpinizmu na świecie jak to, które powstała u nas w Polsce, w naszym języku".

"Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu" zostanie przedstawiona dzisiaj w słynnym Explorers Club w Nowym Jorku. To w ramach polskiego festiwalu "Mediatravel" - w Stanach Zjednoczonych pokazane zostaną prace i dokonania polskich podróżników.

Stanisław Pisarek uważa, że w tej branży Polacy są światowymi liderami. "Wiedza Polaków o górach i obecność Polaków w górach jest znacząca. Np. obecność himalajską Polacy zaczęli w 1939 roku, jeszcze przed II Wojną Światową".

The Explorers Club powstał w 1905 roku - jego zadaniem jest promocja badań terenowych o eksploracji naukowych. Wśród 3000 członków klubu jest 22 Polaków.



Polski festiwal Mediatravel rozpocznie się dziś wieczorem i potrwa do 3 czerwca. W kilku miejscach w Nowym Jorku i New Jersey pokazane zostaną dokonania polskich podróżników, ale wybrane wydarzenia z historii Polski - to w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.



