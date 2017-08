Rekordowy wzrost pensji sędziów TK? Rzecznik odpowiada

Wzrost wynagrodzeń sędziów TK, który nastąpi od 2018 r., wiąże się z ogólnym wzrostem wynagrodzeń, wskaźnik uwzględniany przy ustalaniu pensji sędziów jest niezmienny od wielu lat; na takich samych zasadach zwiększa się wysokość pensji innych sędziów - oświadczył rzecznik prasowy TK Marcin Koman.

Rzecznik podniósł się do sobotniej publikacji na portalu fakt24.pl pt. "Rekordowe podwyżki w Trybunale. A sędziowie się nie przepracowują".



W artykule można przeczytać m.in.: "Wzrost gospodarczy sięga już 4 proc. Wraz z nim według GUS rosną zarobki Polaków. Czujecie to? My wątpimy. Za to wyższe zarobki ma już władza. A już rekordowe podwyżki czekają sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mało kto z nas może liczyć na aż takie pieniądze". "Fakt" pisze, że "wszystko dzięki wysokości przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 r. opublikowanej niedawno przez Główny Urząd Statystyczny; to wskaźnik, od którego zależy uposażenie sędziów w kolejnym roku kalendarzowym".

Według artykułu, "płaca sędziego Trybunału wzrośnie o 1209,66 zł i będzie wynosić 24 324,14 zł". "Na jeszcze więcej mogą liczyć najważniejsi ludzie w TK. Prezes Julia Przyłębska dostanie 1451,58 zł więcej i będzie zarabiać już ponad 30 tys. zł - dokładnie 30 388,96 zł. Z kolei jej zastępca Mariusz Muszyński dostanie co miesiąc o 1219,33 zł więcej i jego pensja będzie wynosić 25 526,73 zł. Oczywiście, to kwoty brutto, ale sędziowie - w przeciwieństwie do większości Polaków - nie płacą składek emerytalno-rentowych" - czytamy w artykule.

W oświadczeniu przekazanym w sobotę PAP rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że artykuł "jest jednoznaczną manipulacją". Koman podkreślił, że "podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego".

"Na takich samych zasadach zwiększa się wysokość pensji innych sędziów, w tym Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że wzrost wynagrodzenia, o którym mowa w materiale fakt.pl nastąpi dopiero od 1 stycznia 2018 r. i wiąże się z ogólnym wzrostem wynagrodzeń w Polsce. Wskaźnik, który jest uwzględniany przy ustalaniu pensji sędziów Trybunału i innych sędziów jest niezmienny od wielu lat" - zaznaczył rzecznik TK.

Ponadto - podkreślił rzecznik - sędziowie pracują nie tylko podczas rozpraw. "M.in. w ramach swoich obowiązków biorą udział w naradach w sprawach, w których należą do składów orzekających, przygotowują projekty orzeczeń w sprawach, w których są sprawozdawcami (zarówno w rozpoznaniu wstępnym jak i w rozpoznaniu merytorycznym)" - zaznaczył.

Jak podał rzecznik TK, w pierwszym półroczu 2017 r. Trybunał wydał łącznie 49 orzeczeń (17 wyroków i 32 postanowienia o umorzeniu) kończących postępowanie merytoryczne. Ponadto wydano 196 postanowień w postępowaniu wstępnym.