Rezygnacja rzecznika prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości

"Z uwagi na powołanie mnie przez Sejm w skład Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie złożyłem dziś rezygnację z pełnienia funkcji rzecznika prasowego ministra sprawiedliwości" - poinformował w oficjalnym komunikacie Sebastian Kaleta, dotychczasowy rzecznik prasowy resortu.

Zdjęcie Członkowie Komisji weryfikacyjnej: (od lewej) Paweł Lisiecki, Sebastian Kaleta, Patryk Jaki, Łukasz Kondratko /Rafał Guz /PAP

Kaleta podziękował za "efektywną i kulturalną współpracę, przepraszając zarazem za wszelkie trudności komunikacyjne, jakie kiedykolwiek nastąpiły".

Poinformował również, że "do czasu dalszych decyzji personalnych osobą wyznaczoną do kontaktu jest Szef Gabinetu Ministra, Michał Woś". "Oczywiście, do Państwa dyspozycji pozostaje również Pani Wioletta Olszewska" - dodał.