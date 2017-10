RMF: Afera podsłuchowa w PWPW. Nieoficjalnie: Odwołano prezesa

Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych odwołała prezesa Piotra Woyciechowskiego. Zastąpi go Robert Malicki – dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Zmiany to m.in. pokłosie afery podsłuchowej w PWPW. Do członków dwóch największych związków zawodowych w Wytwórni trafiły pocztą elektroniczną nagrania prywatnych rozmów z udziałem między innymi szefa tamtejszej Solidarności i jednego z członków zarządu.

Zdjęcie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych /Jan Bielecki /East News

Według nieoficjalnych doniesień reportera RMF FM, posiedzenie Rady Nadzorczej od samego początku było poświęcone głównie ujawnionym przez RMF FM informacjom o nielegalnych podsłuchach zastosowanych wobec związkowców z zakładowej Solidarności.

Spotkanie Rady zaczęło się od dodania nowego punktu w porządku obrad - zmian w składzie zarządu. Wszyscy członkowie Rady mieli głosować za odwołaniem dotychczasowego prezesa. Spółka nie komentuje sytuacji.

W biurze prasowym reporter RMF FM usłyszał: "Nie mamy takich informacji, prosimy o przesłanie pytań mailem".

