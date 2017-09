RMF: Awaryjne lądowanie na Okęciu. Na pokładzie było 80 osób

Awaryjne lądowanie na Okęciu. W czwartek wieczorem bombardier Q400 wylądował w asyście 13 zastępów państwowej straży pożarnej i oddziału strażaków dyżurujących na stałe na warszawskim lotnisku. Maszyna z 80 pasażerami na pokładzie leciała do Krakowa, a kilkanaście minut po starcie musiała zawrócić - donosi reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.

Zdjęcie Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie /Bartosz Krupa /East News

Tuż po starcie okazało się, że są problemy z sygnalizacją prawidłowego działania podwozia. Piloci przez kilkanaście minut bezskutecznie próbowali usunąć usterkę.



Kilkadziesiąt kilometrów przed Krakowem, dla bezpieczeństwa pasażerów, postanowili zawrócić do Warszawy, bo tu są najlepsze warunki do lądowania w asyście służb ratunkowych.



Lądowanie przebiegło prawidłowo, teraz trwa sprawdzania przyczyn usterki. Pasażerowie mieli wrócić do Krakowa jeszcze w nocy z czwartku na piątek.